Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome

Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 13 anni, da Sabato 23 a Lunedì 25 (Festa della Liberazione) Aprile a Roma con Cicero in Rome:



- Sabato 23 mattina Bambini età 4/11

Caccia al Tesoro Didattica al Ghetto Ebraico. Visita Guidata e Attività



- Sabato 23 pomeriggio Bambini età 4/11

Viaggiatori e Mercanti dell'Antica Roma. Alla Scoperta di Testaccio. Visita Guidata e Attività Didattica nel Rione



- Sabato 23 pomeriggio Bambini età 4/11

L'Arte Contemporanea, un gioco da ragazzi al MAXXI! Visita Guidata Didattica al Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo



- Sabato 23 pomeriggio Bambini età 8/13

L'Antica Roma su Via dei Fori Imperiali. Caccia Fotografica Guidata



- Sabato 23 pomeriggio Bimbi età 2/4

Baby Caccia al Tesoro nella Valle del Colosseo. Avvicinamento a Storia e Archeologia per i più Piccoli



- Domenica 24 mattina Bambini età 4/11

Vi presento Giulio Cesare, divo! Visita Guidata e Attività Didattica



- Domenica 24 mattina Bambini età 4/11

Caccia al Tesoro Didattica a Villa Borghese. Visita Guidata e Attività nel Parco

- Domenica 24 pomeriggio Bambini età 4/11

La Serra Moresca a Villa Torlonia. Visita Guidata e Attività Didattica



- Domenica 24 pomeriggio Bambini età 4/11

Caccia al Tesoro Didattica sul Colle Aventino. Visita Guidata e Attività



- Lunedì 25 Festa della Liberazione mattina Bambini età 4/11

Alla Scoperta della Via Appia Antica. Visita Guidata e Attività Didattica nel Parco Archeologico



- Lunedì 25 Festa della Liberazione pomeriggio Bambini età 4/11

L'Antico Egitto e Roma. Caccia al Tesoro Didattica a Piazza del Popolo. Visita Guidata e Attività



- Lunedì 25 Festa della Liberazione pomeriggio Bambini età 4/11

Hic Sunt Pirates! Caccia al Tesoro Didattica sull'Isola Tiberina. Visita Guidata e Attività



Tutte le attività si possono consultare sul sito: https://ciceroinrome.blogspot.it/



Contatti:

Email simoscad@gmail.com oppure ciceroinrome@hotmail.it

Telefono 3475034600

Pagina Facebook https://www.facebook.com/CiceroinRome/