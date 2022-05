Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome

Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni, Sabato 21 e Domenica 22 Maggio a Roma con Cicero in Rome:



- Sabato 21 mattina Bambini età 4/11

Un'Avventura nella Storia di Roma. Caccia al Tesoro Didattica a Via dei Fori Imperiali. Visita Guidata e Attività



- Sabato 21 pomeriggio Bambini età 4/11

Caccia al Tesoro Didattica a Villa Celimontana. Visita Guidata e Attività nel Parco



- Domenica 22 mattina Bambini età 4/11

Hic Sunt Pirates! Caccia al Tesoro Didattica sull'Isola Tiberina. Visita Guidata e Attività



- Domenica 22 mattina Bambini età 4/11

Alla Scoperta della Via Appia Antica. Visita Guidata e Attività Didattica nel Parco Archeologico



- Domenica 22 pomeriggio Bambini età 4/11

La Scuola dei Gladiatori. Attività Didattica all'Aperto



- Domenica 22 pomeriggio Bimbi età 2/4

Baby Caccia al Tesoro sul Campidoglio. Avvicinamento alla Storia per i più Piccoli

