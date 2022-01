Attività e Visite Didattiche a Roma per bambini da 2 a 14 anni

Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini e Ragazzi da 2 a 14 anni, Sabato 22 e Domenica 23 Gennaio a Roma più lo Speciale Colosseo con Cicero in Rome:



- Sabato 22 mattina Bambini età 4/11

Caccia al Tesoro Didattica al Quartiere "delle Fate" Coppedè. Visita Guidata e Attività

https://ciceroinrome.blogspot.com/2022/01/sab-22-gen-bambini-eta-411-caccia-al.html



- Sabato 22 pomeriggio Bambini età 4/11

Caccia al Tesoro Didattica al Ghetto Ebraico. Visita Guidata e Attività

https://ciceroinrome.blogspot.com/2022/01/sab-22-gen-bambini-eta-411-caccia-al_17.html



- Sabato 22 pomeriggio per adulti ma adatta dagli 8 anni in su

Storie di Fantasmi Romani. Visita Guidata

https://ciceroinrome.blogspot.com/2022/01/sab-22-gen-per-adulti-storie-di.html



- Sabato 22 Gennaio Bambini età 4/11

La Cappella Sistina, la Sezione Egizia e i Capolavori dei Musei Vaticani. Visita Guidata Didattica

https://ciceroinrome.blogspot.com/2022/01/sab-22-gen-bambini-eta-411-la-cappella.html



- Domenica 23 mattina Bambini età 4/11

Il Sogno di Augusto all'Ara Pacis. Visita Guidata e Attività Didattica al Museo

https://ciceroinrome.blogspot.com/2022/01/dom-22-gen-bambini-eta-411-il-sogno-di.html



- Domenica 23 mattina Bambini età 4/11

Caccia al Tesoro Didattica a Villa Celimontana. Visita Guidata e Attività nel Parco

https://ciceroinrome.blogspot.com/2022/01/dom-23-gen-bambini-eta-411-caccia-al.html



- Domenica 23 mattina Bimbi età 2/4

Oh che bel Castello! Baby Caccia al Tesoro nei Giardini di Castel Sant'Angelo. Avvicinamento alla Storia per i più Piccoli

https://ciceroinrome.blogspot.com/2022/01/dom-23-gen-bimbi-eta-24-oh-che-bel.html



- Domenica 23 pomeriggio Bambini età 4/11

Piccoli Archeologi nei Sotterranei di San Clemente. Visita Guidata e Attività Didattica nell'Area Archeologica

https://ciceroinrome.blogspot.com/2022/01/dom-23-gen-bambini-eta-411-piccoli.html



- Domenica 23 pomeriggio Ragazzi età 10/14

Sulle Tracce di Caravaggio. Caccia Fotografica Guidata

https://ciceroinrome.blogspot.com/2022/01/dom-23-gen-per-ragazzi-1014-anni-sulle.html



- Domenica 23 pomeriggio Bambini età 5/11

Vi presento Leonardo Da Vinci, inventore! Visita Guidata e Attività Didattica alla Mostra

https://ciceroinrome.blogspot.com/2022/01/dom-23-gen-bambini-eta-511-vi-presento.html



- Sabato 5 Febbraio Bambini età 4/11

Alla Scoperta del Colosseo. Visita Guidata e Attività Didattica

https://ciceroinrome.blogspot.com/2022/01/sab-5-feb-bambini-eta-411-alla-scoperta.html



Se vuoi scegli i tuoi eventi preferiti sul nostro sito https://ciceroinrome.blogspot.it/



Contatti:

Email simoscad@gmail.com oppure ciceroinrome@hotmail.it



Pagina Facebook https://www.facebook.com/CiceroinRome/