Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome

Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 4-11, 2-4) di Sabato 6 e Domenica 7 Aprile 2024, a Roma con Cicero in Rome:



Per dettagli e prenotazioni vai al sito https://ciceroinrome.blogspot.it/



EVENTI DA 4 A 11 ANNI



Sabato 6 Aprile

- Caccia al Tesoro Didattica a Villa Torlonia. Visita Guidata e Attività nel Parco

- Hic Sunt Pirates! Caccia al Tesoro Didattica sull'Isola Tiberina. Visita Guidata e Attività

- Caccia al Tesoro Didattica al Quartiere "delle Fate" Coppedè. Visita Guidata e Attività



Domenica 7 Aprile

- Alla Scoperta delle Terme di Caracalla. Visita Guidata e Attività Didattica nell'Area Archeologica Speciale Domenica al Museo

- Esplorando il Foro Romano. Visita Guidata e Attività Didattica nell'Area Archeologica Speciale Domenica al Museo



EVENTI DA 2 A 4 ANNI



Sabato 6 Aprile

- Oh che bel Castello! Baby Caccia al Tesoro nei Giardini di Castel Sant'Angelo. Avvicinamento alla Storia per i più Piccoli



Domenica 7 Aprile

- Baby Caccia al Tesoro al Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano. Avvicinamento alla Storia e all'Arte per i Bambini più Piccoli Speciale Domenica al Museo



Contatti:

Email simoscad@gmail.com oppure ciceroinrome@hotmail.it



Pagina Facebook https://www.facebook.com/CiceroinRome