Attività e visite didattiche per bambini

Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni, dalla Festa della Repubblica Giovedì 2 a Domenica 5 Giugno (Speciale Domenica al Museo nelle aree archeologiche) a Roma con Cicero in Rome:



- Giovedì 2 Giugno (Festa della Repubblica) tardo pomeriggio Bambini età 4/11

Caccia al Tesoro Didattica a Villa Borghese. Visita Guidata e Attività nel Parco



- Giovedì 2 Giugno (Festa della Repubblica) tardo pomeriggio Bambini età 4/11

Iside e Minerva, la Roma Egizia. Visita Guidata e Attività Didattica



- Venerdì 3 tardo pomeriggio Bimbi età 2/4

Oh che bel Castello! Baby Caccia al Tesoro nei Giardini di Castel Sant'Angelo. Avvicinamento alla Storia per i più Piccoli



- Venerdì 3 tardo pomeriggio Bambini età 4/11

Caccia al Tesoro Didattica al Ghetto Ebraico. Visita Guidata e Attività



- Sabato 4 mattina Bambini età 4/11

Esplorando Ostia Antica. Visita Guidata e Attività Didattica nell'Area Archeologica



- Sabato 4 tardo pomeriggio Bambini età 5/10

Gli Strumenti di Pietra nella Preistoria. Laboratorio Pratico all'Aperto



- Domenica 5 mattina Bambini età 4/11 Speciale Domenica al Museo

Esplorando il Foro Romano. Visita Guidata e Attività Didattica nell'Area Archeologica



- Domenica 5 mattina Bambini età 4/11 Speciale Domenica al Museo

Alla Scoperta delle Terme di Caracalla. Visita Guidata e Attività Didattica nell'Area Archeologica



- Domenica 5 pomeriggio Bambini età 4/11 Speciale Domenica al Museo

Il Palatino, dalle Capanne di Romolo al Palazzo Imperiale. Visita Guidata e Attività Didattica nell'Area Archeologica

