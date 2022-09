Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome

Prezzo non disponibile

Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni, Sabato 24 e Domenica 25 Settembre a Roma con Cicero in Rome:



- Sabato 24 mattina Bambini da 4 a 11 anni

Caccia al Tesoro Didattica a Villa Torlonia. Visita Guidata e Attività nel Parco



- Sabato 24 pomeriggio Bambini da 4 a 11 anni

Caccia al Tesoro Didattica al Quartiere "delle Fate" Coppedè. Visita Guidata e Attività



- Sabato 24 pomeriggio Bambini da 4 a 11 anni

La Biodiversità al Museo Civico di Zoologia. Visita Guidata e Attività Didattica al Museo



- Domenica 25 mattina Bimbi da 2 a 4 anni

Baby Caccia al Tesoro nella Valle del Colosseo. Avvicinamento a Storia e Archeologia per i più Piccoli



- Domenica 25 mattina Bambini da 4 a 11 anni

Hic Sunt Pirates! Caccia al Tesoro Didattica sull'Isola Tiberina. Visita Guidata e Attività



- Domenica 25 pomeriggio Bambini da 4 a 11 anni

Alla Scoperta di Castel Sant'Angelo. Visita Guidata e Attività Didattica al Museo

- Domenica 25 pomeriggio Bambini da 4 a 11 anni

Iside e Minerva, la Roma Egizia. Visita Guidata e Attività Didattica



Tutti gli eventi sono consultabili sul sito https://ciceroinrome.blogspot.it/



Contatti: Email simoscad@gmail.com oppure ciceroinrome@hotmail.it - Telefono 3475034600

Pagina Facebook https://www.facebook.com/CiceroinRome/