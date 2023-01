Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome

Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divise in categorie 4-11 e 2-4) di Sabato 21 e Domenica 22 Gennaio, a Roma con Cicero in Rome:



Per dettagli e prenotazioni vai al sito https://ciceroinrome.blogspot.it/



EVENTI DA 4 A 11 ANNI



Sabato 21 Gennaio

- (Mattina) Caccia al Tesoro Didattica a Villa Torlonia. Visita Guidata e Attività nel Parco

- (Pomeriggio) L'Incredibile Avventura dell'Umanità al Museo Preistorico Pigorini. Visita Guidata

- (Pomeriggio) Piccoli Archeologi nei Sotterranei di San Clemente. Visita Guidata e Attività Didattica nell'Area Archeologica



Domenica 22 Gennaio

- (Mattina) Vi presento Giulio Cesare, divo! Visita Guidata e Attività Didattica

- (Pomeriggio) L'Arte Moderna, un gioco da ragazzi alla GNAM! Visita Guidata Didattica alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea

- (Pomeriggio) Il Sogno di Augusto all'Ara Pacis. Visita Guidata e Attività Didattica



EVENTI DA 2 A 4 ANNI



Sabato 21 Gennaio

- (Pomeriggio) La Centrale Montemartini. Avvicinamento alla Storia e all'Arte per i Bambini più Piccoli



Per dettagli e prenotazioni vai al sito https://ciceroinrome.blogspot.it/



Contatti:

Email simoscad@gmail.com oppure ciceroinrome@hotmail.it



Pagina Facebook https://www.facebook.com/CiceroinRome