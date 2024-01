"Attacco al Vaticano" al Teatro Piccolo San Paolo

I Cattivi Amici in scena in "Attacco al Vaticano", regia di Roberto Ciufoli e Simone Colombari, con Alessandro Nistri, Gianmarco Crò, Simone Gallo e Federico Nelli, dal 1 al 4 febbraio al Teatro Piccolo San Paolo.



La Storia racconta di quattro personaggi intenti a compiere il colpo del secolo: il rapimento del Papa.



Marco è la mente e l'ideatore del piano, Matteo è impulsivo ed abile nel combattere, Giovanni è napoletano e ha agganci ovunque e Luca, il più debole ha un garage strategico vicino al Vaticano e una madre che lo chiama costantemente.



Dopo anni di preparazione una notizia sconvolge il loro piano... uno spettacolo con colpi di scena, suspense e umorismo.



Attacco al Vaticano in scena al Teatro Piccolo San Paolo - Via Ostiense, n. 190 (Roma)

1, 2 e 3 Febbraio - inizio spettacolo ore 21:00

4 Febbraio - inizio spettacolo ore 18:00



Per informazioni e prenotazioni:

tel. 3881418162



cattiviamici.com