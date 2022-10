Astroincontro stelle astrofile, dal big bang ai giorni nostri

Al Parco Astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa – nel cuore del Parco dei Castelli Romani – nei venerdì sera si va alla scoperta del cielo grazie agli eventi divulgativi denominati AstroIncontri, organizzati dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), impegnata da oltre 25 anni nella promozione e diffusione della cultura scientifica.



Venerdì 14 ottobre (ore 20:45) è in programma l’AstroIncontro “Dal Big Bang ai giorni nostri” della categoria “Stelle astrofile”, per immergersi nell’affascinante mondo dell’astronomia. L’esperto divulgatore dell’ATA Emilio Sassone Corsi guiderà il pubblico alla scoperta della storia dell’Universo, dal big bang a oggi, esplorando in dettaglio l’affascinante tema dell’evoluzione della vita sulla Terra. “Come siamo arrivati qui? Quanto tempo c’è voluto per creare tutto questo? E quanto tempo c’è voluto per far nascere la vita sulla Terra? Se i 13,8 miliardi di anni li comprimiamo in un solo anno terrestre, l’Uomo sulla Terra è comparso solo negli ultimi secondi. Parlerò di tutto questo in poco meno di un’ora, sarà divertente!”, afferma Emilio Sassone Corsi.



La conferenza di taglio divulgativo sarà abbinata all'osservazione diretta del cielo a occhio nudo e attraverso gli strumenti disponibili nel giardino dell’Osservatorio, in particolare il mega-Dobson da 40 cm di diametro, e alla visita alle sale espositive, alle installazioni del Parco astronomico e alla cupola, che ospita la strumentazione di ricerca.



In caso di meteo avverso, l’osservazione sarà sostituita da una visita più approfondita al Parco astronomico e da uno spettacolo nel planetario.



Crediti foto: Franco Silvestrini, socio operativo dell’ATA