Astroincontro stelle al planetario, la famiglia reale

Per la gioia di adulti e bambini, venerdì 18 novembre al Parco astronomico di Rocca di Papa (RM) torna un nuovo evento dell'iniziativa "Stelle al planetario", a cura dell'Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), impegnata da oltre 25 anni nella promozione e diffusione della cultura scientifica.



Sotto la cupola di 7 metri di diametro del planetario - formidabile strumento di simulazione del cielo - l'esperto dell'Associazione Marco Tadini condurrà il pubblico alla scoperta delle affascinanti costellazioni appartenenti alla Famiglia reale, così dette perché riunite in un’unica leggenda che ci arriva dai tempi dell’antica Grecia. Parliamo di Cassiopea e Cefeo, osservabili tutto l’anno in quanto circumpolari, a cui si uniscono Perseo, Andromeda e Pegaso. Queste costellazioni, già apprezzabili nei mesi estivi, appaiono ora in prossimità dello zenit, sulla nostra verticale.



La scoperta del cielo proseguirà nel giardino con l'osservazione, a occhio nudo e al telescopio, di tutti gli oggetti celesti visibili. Prevista anche la visita guidata alle sale espositive, alle installazioni del Parco astronomico e alla cupola che ospita la strumentazione di ricerca.



Crediti foto: Franco Silvestrini, socio operativo dell’ATA