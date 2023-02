Astroincontro "Stelle al Planetario – Il cielo del mese"

Al Parco Astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa – nel cuore del Parco dei Castelli Romani – nei venerdì sera si va alla scoperta del cielo grazie agli eventi divulgativi denominati AstroIncontri, organizzati dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), impegnata da oltre 25 anni nella promozione e diffusione della cultura scientifica.



Venerdì 10 febbraio (ore 20:45) è in programma l’AstroIncontro “Il cielo del mese” della categoria “Stelle al Planetario” per immergersi nell’affascinante mondo dell’astronomia. Ad aprire l’evento sarà uno spettacolo dinamico e interattivo nel planetario fisso del Parco astronomico, formidabile strumento di simulazione del cielo. Sotto la cupola di 7 metri di diametro del planetario, in grado di ospitare fino a 50 persone, gli esperti dell’Associazione condurranno bambini e adulti in un appassionante viaggio alla scoperta delle meraviglie del cielo di febbraio. L’uso di foto astronomiche spettacolari e di video immersivi renderà l’esperienza di visita del planetario di grande impatto emozionale.



Al termine dello spettacolo l’esplorazione del cielo proseguirà nel giardino astronomico, dove i visitatori potranno osservare a occhio nudo e al telescopio, sotto la guida degli operatori dell’Associazione, gli oggetti celesti illustrati nel planetario. Prevista anche la visita guidata alle sale espositive, alle installazioni del Parco Astronomico e alla cupola che ospita la strumentazione di ricerca.



Crediti foto: Franco Silvestrini, socio operativo dell’ATA