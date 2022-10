Astroincontro stelle al planetario: il cielo del mese

Al Parco Astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa – nel cuore del Parco dei Castelli Romani – nei venerdì sera si va alla scoperta del cielo grazie agli eventi divulgativi denominati AstroIncontri, organizzati dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), impegnata da oltre 25 anni nella promozione e diffusione della cultura scientifica.



Venerdì 7 ottobre (ore 20:45) è in programma l’AstroIncontro “Il cielo del mese” della categoria “Stelle al Planetario” per il pubblico di adulti e bambini. Ad aprire l'evento sarà lo spettacolo sulle meraviglie del cielo di ottobre sotto la cupola del planetario di 7 metri di diametro. Durante lo spettacolo multimediale, di grande impatto emozionale, la scienza e il racconto dei miti legati agli oggetti celesti si fonderanno insieme per regalare al pubblico un’esperienza indimenticabile di full immersion nell’affascinante mondo dell’astronomia.



Lo spettacolo nel planetario è abbinato all'osservazione diretta del cielo a occhio nudo e attraverso gli strumenti disponibili nel giardino dell’Osservatorio, in particolare il mega-Dobson da 40 cm di diametro; all'osservazione di galassie, nebulose e ammassi stellari, con immagini ottenute in diretta attraverso i sensori digitali del telescopio principale (uno Schmidt-Cassegrain da 35 cm di diametro) alloggiato nella cupola principale dell’Osservatorio e proiettate in sala conferenze, e alla visita alle sale espositive e alle installazioni del Parco Astronomico.



In caso di maltempo, l’osservazione sarà sostituita da una visita più approfondita al Parco Astronomico e al telescopio alloggiato nella cupola principale, con spiegazioni sull’attività di ricerca svolta dall’Associazione.



Crediti foto: Franco Silvestrini, socio operativo dell’ATA