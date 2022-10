Astroincontro al Parco astronomico di Rocca di Papa

Al Parco Astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa – nel cuore del Parco dei Castelli Romani – nei venerdì sera si va alla scoperta del cielo grazie agli eventi divulgativi denominati AstroIncontri, organizzati dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), impegnata da oltre 25 anni nella promozione e diffusione della cultura scientifica.



Venerdì 28 ottobre (ore 20:45) è in programma l’AstroIncontro “La misura del tempo: i calendari” della categoria “Stelle astrofile”, per immergersi nell’affascinante mondo dell’astronomia. Ad aprire l'evento sarà la conferenza divulgativa a cura dell'esperto dell'Associazione Raul Caprioli. “Da sempre gruppi sociali, o singoli individui, si sono affidati alla regolarità di alcuni eventi astronomici per l’organizzazione della vita privata e collettiva (attività agricole, feste religiose etc.). Da qui deriva il Calendario, uno strumento convenzionale strutturato su queste basi che suddivide il tempo in intervalli periodici e ricorrenti”, spiega Raul Caprioli. “Nel corso della conferenza del 28 ottobre saranno presi in esame alcuni di questi mettendone in evidenza l’evoluzione nel tempo e la struttura. Inoltre cercheremo di sottolinearne elementi comuni e differenze”.



La conferenza sarà abbinata all'osservazione diretta del cielo a occhio nudo e attraverso gli strumenti disponibili nel giardino dell’Osservatorio, in particolare il mega-Dobson da 40 cm di diametro, e alla visita alle sale espositive, alle installazioni del Parco astronomico e alla cupola, che ospita la strumentazione di ricerca.



In caso di maltempo, l’osservazione sarà sostituita da una visita più approfondita al Parco Astronomico e da uno spettacolo nel planetario, strumento di simulazione del cielo.



Crediti foto: Franco Silvestrini, socio operativo dell’ATA