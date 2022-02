Astroincontro al Parco astronomico "Livio Gratton"

Venerdì 4 marzo alle ore 20:45 presso il Parco Astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa – nel cuore del Parco Regionale dei Castelli Romani – si terrà l’evento “Donne e astronomia” organizzato dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA) – attivamente impegnata da oltre 25 anni nella promozione e diffusione della cultura scientifica – e dalla città di Rocca di Papa, con il patrocinio della Regione Lazio.



L’evento, inserito nell’ambito dell’iniziativa “Vivi Rocca di Papa”, permetterà ad adulti e bambini di immergersi nell’affascinante mondo dell’astronomia e di vivere una serata all’insegna della scoperta del cielo e dell’emozione.



Ad aprire l’evento sarà la conferenza divulgativa sulle grandi donne astronome, dall’antichità ad oggi, a cura dell’esperta operatrice dell’ATA Antonietta Guerrieri. “Sappiamo che fino a metà dello scorso secolo si pensava che le donne non fossero portate per le scienze; questa idea impediva lo studio e il lavoro scientifico delle donne – spiega Guerrieri – Molte di loro hanno collaborato con fratelli, mariti e compagni di studio, ma il loro lavoro è stato poco o per nulla conosciuto perché sempre attribuito agli uomini, che hanno anche vinto i Premi Nobel. Alcuni paesi, che non avremmo mai immaginato, si sono comportati in maniera molto più moderna di altri che sono sempre stati considerati di mentalità aperta. Nel corso della conferenza illustrerò la situazione delle donne nella scienza e, in modo particolare, nell’astronomia, ora e in passato”.



La conferenza sarà abbinata alla visita guidata al Parco astronomico e all’osservazione delle meraviglie del cielo a occhio nudo e al telescopio. In caso di maltempo, l’osservazione sarà sostituita da una visita al telescopio alloggiato nella cupola principale, con spiegazioni sull’attività di ricerca svolta dall’Associazione.