Astroincontro su Marte al Parco astronomico di Rocca di Papa

Sarà dedicato a Marte, l’unico pianeta abitato da robot, l'Astroincontro di venerdì 6 maggio al Parco astronomico di Rocca di Papa (RM), organizzato dall'Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA).



La conferenza divulgativa, a cura dell'esperto dell'ATA Fabio Zampetti, ripercorrerà la storia dell’esplorazione del pianeta rosso. “Da sempre l’uomo è rimasto affascinato da Marte, studiandolo per lungo tempo dalla Terra ad occhio nudo prima e con telescopi e strumentazioni sempre più sofisticate poi. Ma non si è fermato a questo: dagli anni ’60 del secolo scorso ha iniziato ad inviare robot attrezzati con i dispositivi più diversi, utilizzati nelle analisi atmosferiche, quelle geologiche e persino nel cercare tracce di vita sul suolo marziano. La conferenza ripercorrerà la storia dell’esplorazione di Marte, tracciandone i passi seguiti sino ad oggi, fondamentali affinché, un giorno, il genere umano possa giungere a posarsi sulla sua superficie”, spiega Zampetti.



In programma anche la visita al Parco astronomico e l'osservazione guidata del cielo, a occhio nudo e ai telescopi.



Crediti foto: Franco Silvestrini, socio operativo dell’ATA