Astortango, omaggio ad Astor Piazzolla

"Astortango" è un progetto nato da un'idea di Michele Campo, che ne ha curato anche gli arrangiamenti e che fonde la rivoluzionaria contemporaneita della musica di Astor Piazzolla e la passione tanguera dell'Energheia String Quintet.

Uno spettacolo costruito attorno all’esecuzione dell'E.S.Q, ma completato in altre occasioni dalla presenza in scena di due tangueri ed un’istallazione video ad accompagnare e descrivere le emozioni delle note di Piazzolla, allo scopo di guidare lo spettatore lungo un percorso comunicativo che, pur privo di parole, risultera alla fine un dialogo “musica – corpo – mente”.

Un omaggio a colui che con inconfondibile e apprezzato stile ha reso famoso il Tango Nuevo Argentino: ASTOR PIAZZOLLA. Lo spettacolo prevede l'esecuzioni di alcune delle pagine piu importanti del compositore argentino, da Meditango a Milonga del Angel, dalla Muerte del Angel allo struggente Oblivion, fino ai celebri Violentango e Libertango. Gli arrangiamenti rispettano le linee originali create dal compositore, personale omaggio di M.Campo al musicista argentino, nell'originale esecuzione del quintetto, spesso affiancato da solisti ospiti d'eccezione. Michele Campo Selezionato per l'Orchestra Giovanile Italiana di Firenze si esibisce da subito nei più prestigiosi teatri d'Italia e d'Europa, sotto la guida di illustri Direttori, quali Riccardo Muti, Giuseppe Sinopoli e Carlo Maria Giulini. ale ha inciso il CD "Phantasy" edito dalla Tirreno di Milano. Come I violino dell'Ensemble Soni Ventorum. Affina la sua esperienza svolgendo attività concertistica in Italia, Europa e Stati Uniti. Con lo stesso ensemble e il violoncellista Giovanni Sollima ha inciso il CD "Spasimo" prodotto dalla Casa Musicale Sonzogno presentato al I Salone Internazionale della Musica di Torino, in tournèe negli Stati Uniti e in Canada. Ideatore dell’ INNOVATIVE STRING QUINTET, ne cura anche gli arrangiamenti e l'allestimento scenico, si è esibito a Buones Aires con lo spettacolo "Mi votu e mi rivotu... lungo la via del tango" e “Terramare” presso il Teatro Coliseo . Dalla collaborazione con la Vishwa Communication nasce la colonna sonora di un documentario inglese interamente girato in Sicilia, con musiche che spaziano dall'etnico alla New Age.

Fabiola Gaudio

Ha preso parte a manifestazioni concertistiche promosse dai Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Accademia Filarmonica Romana, Teatro Sistina di Roma, Teatro Valle, Gran Teatro di Roma, Teatro delle Celebrazioni di Bologna, Arena di Verona, Auditorium della Rai di Napoli, Teatro Ghione, Universita? Roma Tre. Suona regolarmente con orchestre quali “Roma Sinfonietta” ,”Roma Tre”,,orchestra “Franco Ferrara”, orchestra “Nuova Klassica” dove trasferisce la grande esperienza maturata con artisti di fama internazionale come Morricone, Bacalov, Uto Ughi, Accardo, Vismara , nel corso di concerti in Italia, Ucraina, Uzbekistan, Lettonia, Estonia e Lituania, Polonia, America, Irlanda,Norvegia.

La sua poliedricita? artistica gli ha consentito di collaborare con artisti quali Bruce Springsteen, Dulce Pontes, Renato Zero , Pino Daniele , Tosca, Mario Biondi , Mina, Elisa, Jovanotti, Max Gazze? , Claudio Baglioni, Antonello Venditti. E’ membro dell’Energheia String Quintett un ensemble dotato di grande eclettismo che spazia dal repertorio classico romantico al raffinato mondo del tango di Piazzolla.

Lorenzo Rundo altro prestigioso prodotto dell’Accademia S.Cecilia collabora con regolarità con diverse orchestre (tra cui I Solisti Veneti, la Nuova Scarlatti, Roma Sinfoniet ta, Opera InCanto) in qualità di prima viola e di solista, con le quali si è esibito nei maggiori teatri italiani ed internazionali e in diverse formazioni cameristiche con predilezione per il quartetto.

Marco Simonacci violoncellista di caratura internazionale, ha collaborato con artisti quali M.Rostropovich, U.Ughi, L.Bacalov, E.Morricone e si è esibito in Italia e all’estero Auditorium Parco della Musica di Roma, Festival della musica contemporanea di Bellinzona, Warsavia Autumn Festival, Summer festival of chamber music paxton e molti altri.

Collabora con l’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, con l’orchestra Roma Sinfonietta e in qualita’ di Primo Violoncello con l’Orchestra Regionale Toscana.

Ha inciso gli Etudes Boreales di J.Cage per Brilliant Classics

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...