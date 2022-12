Aspettando il Natale, musiche di J. S. Bach e A. Corelli

LUOGO ARTE ENSEMBLE

Direttore d'Orchestra: Claudio Martelli

Clavicembalo: Antonella Moles

Violini: Flavia Di Tomasso, Vincenzo Tedesco, Gianluigi Ciambriello

Viola: Cecilia Iacomini

Violoncello: Aurora Macci

Contrabbasso: Gianluca Nobile Orazio

Due grandi classici per il concerto che chiude il calendario autunnale della Stagione della Camera Musicale Romana:

Il Concerto per 2 violini, archi e basso continuo in re minore è una delle composizioni più famose di Johann Sebastian Bach ed è considerato uno dei migliori lavori del tardo barocco

Il Concerto grosso in sol minore, op. 6, n. 8 (fatto per la notte di Natale) è l'ottavo dei 12 concerti grossi composti da Arcangelo Corelli e pubblicati postumi, nel 1714, come op. 6.

Fu composto nell'ultimo decennio del XVII secolo ed eseguito in occasione della tradizionale cantata della notte di Natale nel Palazzo Apostolico Vaticano alla presenza del pontefice, nel 1690

Questo concerto così come tutta la produzione di Corelli, influenzerà tutta la musica europea del Settecento e soprattutto Antonio Vivaldi e Georg Friedrich Händel che a loro volta saranno punti di riferimento per i compositori classici e per le scuole italiane, francesi e tedesche a seguire.

PROGRAMMA:

Johann Sebastian Bach

Aria dalla Suite orchestrale n. 3 in remaggiore, BW 1068

Concerto BWV 1043 in reminore per due violini, archi e basso continuo

Arcangelo Corelli

Concerto per la notte di Natale in sol maggiore op. 6 n. 8



Indicazioni per raggiungerci:

Sala dei Lecci – Bioparco di Roma

Tram: n° 19 – fermata ‘Bioparco’ - Bus: n° 3, 52, 53, 926, 217, 360, 910*

Metropolitana: linea rossa, stazione ‘Flaminio’ e ‘Spagna’

Chi viene in macchina può usufruire dell'ampio parcheggio lungo il viale del giardino zoologico n.1

La prenotazione è vivamente consigliata

Per Informazioni e prenotazioni:

+ 39 3334571245 - cameramusicaleromana@gmail.com

www.cameramusicaleromana.it

BIGLIETTERIA IN LOCO

I biglietti si acquistano esclusivamente in loco al botteghino allestito dall’organizzazione e aperto al

pubblico a partire da 90 minuti prima di ogni evento fino all’inizio delle performance.

COSTI BIGLIETTI

Intero € 15,00. - Ridotto € 10,00 (riservato ai soci, ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio).