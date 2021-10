Aspettando Halloween alla Cripta dei Cappuccini di via Veneto

Visita guidata alla Cripta dei Cappuccini tra scheletri e suggestioni!



A due passi dalla fontana del Tritone del Bernini e da piazza Barberini, dai luoghi della dolce vita romana e della grande bellezza, c’è il luogo che più di tutti incarna il lato oscuro che la capitale nasconde nei suoi tanti strati sovrapposti in oltre due millenni di storia: la Cripta dei Cappuccini!



Scendendo le scale della chiesa di Santa Maria della Concezione, i cui pavimenti sono composti da lapidi, si entra in un ambiente totalmente diverso, l’atmosfera cambia improvvisamente.



La cripta consiste in un lungo corridoio sul quale si affacciano cinque piccole cappelle: tutto è interamente decorato con ossa umane ordinatamente composte a creare complessi motivi, sono i resti mortali di oltre 4000 frati vissuti nel convento e morti tra i 1500 e il 1800.



Le ossa compongono tradizionali simboli legati alla morte come clessidre, orologi e farfalle; dal soffitto pendono lampadari fatti con falangi e coccigi.



Alle pareti sono ammassate migliaia di tibie, femori e teschi trasformati in materiali da costruzione a creare nicchie e strutture architettoniche che accolgono gli scheletri vestiti con il saio di alcuni frati.



La decorazione di ogni cappella è caratterizzata dall’uso prevalente di un osso in particolare, così abbiamo la cappella delle tibie, quella dei bacini, quella dei teschi, e poi quella detta dei tre scheletri (puoi immaginare il motivo di questo nome) e quella della resurrezione.



La Visita guidata durerà circa 1h, al termine ci rilasseremo con un Ricco Aperitivo nel cuore di Piazza Barberini!







Richiesto il Green Pass.

