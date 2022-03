Asian Film Festival, edizione 2022

SINGOLA PROIEZIONE (Spettacoli serali) Intero € 7,00 Ridotto (studenti universitari e over 65) € 5,00 SINGOLA PROIEZIONE (Spettacoli pomeridiani) - Intero € 6,00 Ridotto (studenti universitari e over 65) € 4,00 - ABBONAMENTI: Intero € 30,00 - Ridotto (studenti universitari e over 65) € 20,00

Prezzo SINGOLA PROIEZIONE (Spettacoli serali) Intero € 7,00 Ridotto (studenti universitari e over 65) € 5,00 SINGOLA PROIEZIONE (Spettacoli pomeridiani) - Intero € 6,00 Ridotto (studenti universitari e over 65) € 4,00 - ABBONAMENTI: Intero € 30,00 - Ridotto (studenti universitari e over 65) € 20,00

Si terrà al Farnese Arthouse, dal 7 aprile al 13 aprile 2022 la diciannovesima edizione di Asian Film Festival, la vetrina sul miglior cinema d'autore dei paesi dell’Asia orientale organizzata da Cineforum Robert Bresson con la direzione artistica di Antonio Termenini.

Quest'anno il cartellone prevede 30 lungometraggi provenienti da 8 paesi dell’Estremo Oriente (Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Thailandia), divisi tra film in concorso, fuori concorso e sezione Newcomers dedicata ad esordi e giovani registi. Tutti i film sono in lingua originale con sottotitoli in italiano.

A sostegno del festival, di carattere internazionale, si annoverano prestigiose partnership quali quelle con la Regione Lazio, la Direzione Generale Cinema, il Comune di Roma e la Roma Lazio Film Commission. Alla sua realizzazione hanno poi contribuito anche il Ministero degli Affari Esteri e l’Associazione Italia Asean, nata con l’obiettivo di rafforzare il dialogo, la conoscenza e gli scambi tra il nostro Paese e quelli dell’Asean. Ulteriori partnership di particolare rilievo sono quelle con il Film Development Council of the Philippines, UniPhilippines e con il Japan National Tourism Organization.

Anche quest’anno, inoltre, l’Asian Film Festival ospiterà all’interno della sua programmazione delle giornate speciali interamente dedicate ad alcune delle cinematografie asiatiche. In particolare, venerdì 8 aprile si terrà, in collaborazione con l’Ambasciata della Thailandia e il Tourism Board della Thailandia il Thailand Day. Nel corso di questo evento verranno presentati i film The Edge of Daybreak di Taiki Sakpisit, Come Here di Anocha Suwichakornpong, The Medium di Banjong Pisanthanakun e Anatomy of Time di Jachavral Nilthamrong.

Grazie alla collaborazione con l’Istituto di Cultura Coreano di Roma, sabato 9 aprile si terrà invece il Korean Day, una giornata interamente dedicata al cinema sudcoreano in cui verranno presentati i film The Day Is Over di Qi Rui, Mom’s Son di Dong-min Shin, A Leave di Lee Ran-hee, Rolling di Min Seung-kwak e Three Sisters di Seung-Won Lee. Fanno parte del programma anche i cortometraggi Last Meal e Mother In The Mist.

Domenica 10 aprile, con il patrocinio dell’Istituto di Cultura Giapponese di Roma, si svolgerà invece il Japan Day. Nel corso di questo verranno presentati i film Somebody’s Flowers di Yusuke Okuda, Tsuyukusa di Hideyuki Mirayama, Moonlight Shadow di Edmund Yeo, Hokusai di Hajime Hashimoto e In The Wake di Takaisa Zeze.

Il programma completo di Asian Film Festival 2022

Giovedì 7 aprile 2022

15:00 Reunion Dinner (Ong Kuo Sin, Singapore, 2022, 90’) N – Ah Ma è un'anziana che vive da sola nonostante soffra di demenza, il suo unico desiderio è quello rivedere la sua famiglia unita, che sembra invece averla dimenticata. L'esordio alla regia di Danielle Wei Koh ci porta in uno dei più grandi timori umani: l'abbandono. Un film elegante e scarno, dalle tinte drammatiche. Anteprima Italiana

16:45 Ms. Pearl (Yunbo Li, Cina, 2020, 98’) N – Quando Ms. Pearl scopre che sua madre è malata di cancro decide di organizzare incontri al buio per trovare finalmente un uomo adatto a lei ed esaudire così l’ultimo desiderio della madre, ovvero quello di vedere la propria figlia felicemente sistemata. Anteprima italiana

18:30 Big Night (Jun Robles Lana, Filippine, 2021, 96’) C – Dharna è sulla lista dei sospettati tossicodipendenti, in un solo giorno dovrà trovare il modo di dimostrare la sua innocenza. Un film che unisce toni da commedia con il ritratto della corruzione del governo filippino. Dal regista Jun Robles Lana, già premiato nell’edizione 2020 con Kalel, 15. Precede la proiezione il cortometraggio The Season Cuckoo Sings (Cina, 2021, 21’) Anteprima italiana

21:15 The Mole Song: Final (Takashi Miike, Giappone, 2021, 129') FC – Ultimo capitolo della pazza saga diretta dal sublime Takeshi Miike. Il poliziotto Reiji questa volta dovrà infiltrarsi nella più grande organizzazione yakuza del Giapponese e intercettare un giro d’affari da milioni di yen. Anteprima italiana

Venerdì 08 aprile 2022 - THAYLAND DAY

15:00 The Edge of Daybreak (Taiki Sakpisit, Thailandia, 2021, 115’) C – Il percorso dolente e pieno di sofferenze dell’animo di due donne attraverso trent’anni di storia thailandese in un film tagliente in bianco e nero.

17:15 Come Here (Anocha Suwichakornpong, Thailandia, 2021, 69’) C – Una gita tra quattro amici sembra non avere niente di speciale, ma a volte basta uno specchio d’acqua per cambiare prospettiva. Anteprima italiana

18:30 The Medium (Banjong Pisanthanakun, Thailandia, 2021, 130’) FC – Direttamente dalla Thailandia, un horror incentrato sull’angoscia e la paura di un gruppo di giornalisti costretto a fare i conti con sciamani e società primordiali. Anteprima europea

21:00 Anatomy of Time (Jakraval Nilthamrong, Thailandia, 2021, 117’) C – Ambientato nella Thailandia degli anni '60, il film attraversa la storia d'amore di Maem, una giovane ragazza con il cuore diviso tra due uomini. Una riflessione profonda sul significato del tempo affacciata su un background politico thailandese difficile e tortuoso.

Sabato 09 aprile 2022 - KOREAN DAY

14:30 The Day Is Over (QI Rui, Cina, 2020, 108’) C – Offesa da una lettera ingiuriosa, una ragazza decide, insieme alle sue amiche del cuore, di andare a cercare suo padre in città. Il viaggio, però, sarà reso complicato da una serie di imprevisti, dai quali le giovani non si lasceranno scoraggiare.

16:30 Mom’s Son (Shin Dong-min, Corea del Sud, 2020, 73’) C – Il film descrive la vita di una donna forte che, all’interno della società coreana contemporanea, deve destreggiarsi e saper affrontare le difficoltà che le si presentano. Un viaggio attraverso la spiritualità e il silenzio. Anteprima italiana

17:45 A Leave (Lee Ran-Hee, Corea del Sud, 2020, 81’) N – In una società in cui la produttività ha più valore della vita umana, Jae-bok lotta per i diritti dei lavoratori, mettendoli al primo posto anche rispetto al diritto delle proprie figlie di avere il padre con sé. Precede la proiezione il cortometraggio Last Meal (Taiwan, 2021, 25’) Anteprima italiana

19:45 Rolling (Kwak Min-Seung, Corea del Sud, 2021, 75’) C – Una madre amorevole, un locale di kimbap ed un cerotto; sono per Ji-roo gli ingredienti giusti per una vita dal gusto inaspettatamente nuovo. Precede la proiezione il cortometraggio Mother In The Mist (Cina, 2021, 21’) Anteprima europea

21:30 Three Sisters (Lee Seung-won, Corea del Sud, 2020, 115’) C – Tre sorelle vivono le loro caotiche vite intrattenendo sporadici rapporti telefonici e incontri spesso imbarazzanti. Il compleanno del padre sarà un’occasione per rincontrarsi, ma un inaspettato evento farà degenerare velocemente la situazione.

Domenica 10 aprile 2022 - JAPAN DAY

14:00 Somebody’s Flowers (Yusuke Okuda, Giappone, 2021, 115’) N – A causa di un evento drammatico, il giovane Takaaki, a cui è stato strappato il fratello in un incidente, sarà costretto ad affrontare nuovamente i dolori del lutto. Anteprima europea

16:00 Tsuyukusa (Hideyuki Mirayama, Giappone, 2022, 95’) C – Una donna e un bambino, due vite diverse ma legate dallo stesso dolore. Un viaggio difficile che descrive la speranza dei due protagonisti. La felicità è dietro l’angolo, bisogna solo saperla trovare. Anteprima mondiale

17:40 Moonlight Shadow (Edmund Yeo, Giappone, 2021, 92’) C – Un film delicato e surreale che esplora il dolore della perdita e della vita dopo la morte attraverso un misterioso fenomeno che si verifica durante la luna piena. Tratto dall’omonimo romanzo di Banana Yoshimoto. Anteprima europea

19:15 HOKUSAI (Hajime Hashimoto, Giappone, 2021, 129’) C – Sebbene il governo decida di censurare ogni forma d’arte, il giovane pittore Hokusai è deciso a continuare la creazione delle proprie opere, in rappresentanza della sua più profonda essenza interiore. La vita dell’artista leggendario che ha ispirato Van Gogh e Monet. Anteprima italiana

21:30 In The Wake (Takahisa Zeze, Giappone, 2021, 134’) C – A distanza di nove anni dal grande disastro del Tohoku, il detective Tomashino si trova alle prese con un caso di omicidio seriale che lo riporta a quei giorni nefasti. Una critica al sistema amministrativo nipponico racchiuso in un thriller mozzafiato, diretto dal regista di culto Takahisa Zeze. Anteprima europea

Lunedì 11 aprile 2022

15:00 The Way Back In The Mirror (Yu Zhou, Cina, 2021, 96’) N – Nella Guangzhou del XXI secolo, Xu deve affrontare le difficoltà della vita che gli serviranno da insegnamento per il futuro. La forza di un uomo che, nonostante le avversità della vita, riesce a guardare oltre e a superare ogni ostacolo. Anteprima europea

17:00 The Wheat (Tang Yu-qiang, Cina, 2021, 96’) C – Nella Cina rurale, una donna, lasciata sola dal marito, trasferitosi nella megalopoli per lavoro, si rifugia tra le braccia di un uomo sposato. La dispotica moglie di lui farà di tutto per separarli, non pensando però alle conseguenze. Anteprima europea

18:45 Love After Love (Ann Hui, Hong Kong, 2020, 144’) C – La giovane ed umile Ge Weilong decide di andare a trovare la zia benestante ad Hong Kong sperando di ottenere un aiuto economico per continuare i suoi studi; l’incontro tra questi due mondi non sarà così facile.

21:15 Anita (Lok Man Leung, Hong Kong, 2021, 137’) C – Tra grandi successi, attivismo, incontri e difficoltà, la storia della celebre attrice e cantante pop Anita Mui raccontata in un'opera biografica intensa e toccante. Anteprima europea

Martedì 12 aprile 2022

15:00 The Falls (Chung Mong-hong, Taiwan, 2021, 129’) C – Durante la pandemia, la relazione tra una madre e la figlia adolescente diventa quantomai tesa quando si trovano a dover passare insieme la quarantena nel loro appartamento. Costrette tra quattro mura, avranno modo di riflettere sul loro rapporto passato e presente. The Falls è stato scelto per rappresentare Taiwan agli Oscar 2022. Anteprima italiana

17:15 The Brokers (Daniel Palacio, Filippine, 2021, 107’) N – Daniel Palacio ci trasporta in una Manila al centro di intrighi, affari e potere, che sarà lo sfondo per la vicenda di un giovane agente immobiliare, disposto a tutto per salvare la propria carriera. Anteprima europea

19:15 Resbak (Brillante Mendoza, Filippine, 2021, 105’) C – La vita del giovane Isaac si intreccia in una lotta per la sopravvivenza a suon di rap battle. Sullo sfondo delle elezioni del Sangguniang Kabataan, Brillante Mendoza lancia una forte critica alla malavita e alla corruzione politica presente nelle Filippine. Anteprima europea

21:15 Gensan Punch (Brillante Mendoza, Filippine, 2021, 110’) FC – Diretto dal pluripremiato Brillante Mendoza, il film è liberamente ispirato alla storia vera di Nao, un pugile giapponese mutilato, fin dalla nascita di una gamba. Combattivo sia sul ring che nella vita, egli farà di tutto pur di poter praticare la disciplina dei suoi sogni. Anteprima europea

Mercoledì 13 aprile 2022

15:00 Tion Bahru Social Club (Tan Bee Thiam, Singapore, 2020, 88’) N – Il trentenne Ah Bee vive una vita monotona con la madre. Dopo essere stato licenziato, si iscrive al Tiong Barhu Social Club per riorganizzare la sua esistenza. Ben presto egli scoprirà che sotto la patina del progresso, qualcosa non sta andando per il verso giusto. Anteprima italiana

16:45 On the Job, the Missing 8 (Erik Matti, Filippine, 2021, 204’) C – Dopo 8 anni Erik Matti realizza il sequel di "On the job" (2013). Un thriller poliziesco che attraverso gli occhi di personaggi ben definiti, mostra verità che la stampa spesso omette. Un film tratto da eventi realmente accaduti che porterà gli spettatori in un viaggio tra politici gangster, giornalisti corrotti e detenuti sicari.

20:45 Cerimonia di premiazione, a seguire The Great Yokai War Guardians (Takashi Miike, Giappone, 2021, 118') FC – Folclore giapponese e Takashi Miike, una garanzia per il successo. Battaglie, nuove amicizie, coraggio ma soprattutto la famiglia saranno la cornice e lo stimolo di una grande forza interiore. Anteprima europea

23:00 Late Night Ride (Koh Chong Wu, Singapore, 2021, 80’) N – Cosa potrebbe andare storto quando si fa un giro a tarda notte? Tre storie, a bordo di tre mezzi di trasporto differenti, si intrecciano tra di loro, in un horror ambizioso che tiene lo spettatore con il fiato sospeso. Anteprima europea.

Foto di copertina: Hokusai, di Hajime Hashimoto, dalla pagina Facebook di Asian Film Festival