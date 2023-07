Asian Dub Foundation a Casilino Sky Park

Prezzo non disponibile

Gli Asian Dub Foundation arrivano al Casilino Sky Park sabato 29 luglio per l’ultimo appuntamento con Roma Incontra il Mondo, la rassegna organizzata da Arci Roma in collaborazione con il Trenta Formiche che per questa data si avvale del sostegno di Fusolab.

La band britannica formata da Steve Chandra Savale aka Chandrasonic, Aktar Ahmed alias Aktarvator, Nathan "Flutebox" Lee, Aniruddha Das alias Dr. Das, Ghetto Priest e Brian Fairbairn torna in Italia con un live in una cornice più che mai suggestiva: una piazza a cielo aperto sui tetti di Roma.

La formazione si caratterizza da sempre per uno stile unico, che unisce sonorità reggae ed elettroniche ai ritmi tradizionali indiani. I loro testi - attenti alla tematiche politiche e sociali - affrontano il razzismo e l’emarginazione per arrivare alla crisi climatica. Lo spettacolo ideale per gli amanti di una musica libera e liberatoria.

In foto: Asian Dub Foundation - photocredit Umberto Lopez