Asian Culture Day: Roma incontra l'Asia

Prima edizione dell'Asian Culture Day, il 29 maggio, dalle 12, a Eur Social Park.



GARDEN

per rilassarsi nel verde e godersi musica, cibo e spettacoli in uno dei giardini più belli di Roma



GLI SPETTACOLI

Ore 15:00 Gioco a quiz - Cosa succedeva in Asia negli anni 80? a cura di Raiders of the Lost 80'sSe almeno una sola volta ti sei posto questa domanda, i Raiders of the lost 80's, hanno la risposta. Usiamo la macchina del tempo, torniamo indietro di 40 anni, per rivivere insieme le prime uscite degli anime e dei fumetti giapponesi, i primi anni dei robottoni più famosi, e tanto altro. E durante la manifestazione, i Raiders of the Lost 80's vi faranno divertire con un simpatico quiz di circa 90 minuti proprio dedicato ai manga e anime giapponesi che hanno visto la luce negli anni 80, contornati da figuranti che indosseranno i costumi dei film dell'epoca!Scegliete saggiamente!La "x" è il punto dove scavare!

Ore 19:00 BUDDA BAR TIME Live Misc a cura di RO.MA The New Dancefloor



COSPLAY

Set fotografico Cosplay organizzato da Raoders of the lost 80's



MARKET

Stand di vendita di prodotti di artigianato asiatico



AREA GIOCHI

Area ludoteca a tema asiatico a cura della Ludoteca "La Civetta sul Como"

"Go Club di Roma" presenta e spiega un gioco millenario il GO .. ad oggi il gioco più giocato al mondo.



CORSO DI CUCINA

Segreti e preparazioni di Gyoza

a cura delle scuole di cucina Tu Chef e Chef Master School



Vi cimenterete nella preparazione di deliziosi ravioli di carne, che in Giappone prendono il nome di Gyoza! Vi immergerete in un Sol Levante diverso: quello zen della calma, dell'abilità, della pazienza. Avvicinarsi alla cucina giapponese, infatti, non significa solo esplorare nuovi sapori, delicatamente profumati di salsa di soia, aglio e aceto di riso, ma è un po’ come intraprendere un percorso di conoscenza di sé. Almeno per qualche minuto, realizzando con la pressione delle dita un ricamo per chiudere i vostri fagottini, pregustando la sensazione di mordere la crosticina croccante dei vostri Gyoza e sprofondare nella morbidezza del ripieno di carne, vi sentirete pervadere da una serenità dorata.

Cinque incontri

Ore 12:30

Ore 14:30

Ore 16:30

Ore 18:30

Ore 20:30

Durate incontro 90 minuti,

costo di partecipazione 5€

Prenotazione consigliata:

Tel: + 39 06 9294 8551

Email: info@sartidelgusto.it

Numero massimo di partecipante a corso 20



KIDSLAB

Attività per bambini no stop:

a cura di:

Giraluna

Corso origami - con il termine origami si intende l'arte di piegare la carta (??? origami, termine derivato dal giapponese, oru piegare e kami carta)

Con 'Giraluna' creeremo 4 origami semplici: tulipano, pesce, gatto e cane.

Attività a partire dai 5 anni.

Tutti i laboratori sono ad offerta libera



CIBO ASIATICO

A cura delle scuole di cucina Tu Chef e Chef Master School

Che prepareranno gyoza alla grglia vegetariani, di pollo e di maiale con salse e molto altro.



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

