Visita all'ASI (Agenzia Spaziale Italiana) per Open House Roma 2024

L’ASI aprirà al pubblico, in occasione di Open House Roma 2024, offrendo molteplici contributi per un inedito racconto ricco di architettura e scienza.

La visita guidata della sede, opera architettonica dello studio 5+1AA, sarà articolata all’interno degli spazi di un edificio che ha come obiettivo la ricerca dell’equilibrio mostrando la metafora della mancanza di peso che si trova al di fuori dell’atmosfera.

Il racconto scientifico, che si avvarrà di modelli in scala e di cimeli originali, sarà incentrato sulla Luna, sull’esplorazione di Marte e altri progetti spaziali. Tutta la parte scientifica sarà descritta da esperti che guideranno gli ospiti alla mostra fotografica dedicata alla Stazione Spaziale Internazionale “Spazio Interiore: esplorazione visiva della ISS”, alla storia dello spazio italiano e dell’ASI, all’esplorazione di Marte e si potrà anche ammirare la mostra “Lo Spazio a fumetti”.

La visita è consentita a un massimo di 35 persone per volta e avrà la durata di 90 minuti. L'accesso è con prenotazione su sito Open House Roma e rush line

(rush line: accesso anche senza prenotazione in sostituzione dei visitatori prenotati che non dovessero presentarsi). Accesso consentito a persone con disabilità motorie. E' permesso fare foto.

Accesso con documento di identità, presentarsi 30 minuti prima della visita.