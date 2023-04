As long as I'm beautiful I'm alive, mostra personale di Mattia Giuntini

Il team di bar.lina è orgoglioso di ospitare la video performance As long as I’m beautiful I’m alive del giovane artista Mattia Giuntini (Pisa, 1999), secondo appuntamento per il ciclo di mostre Think in Pink.

L’opening si terrà il 29 aprile dalle ore 18:00 alle 24:00. Per l’occasione verrà presentata al pubblico di Roma la fanzine KLARYSSA DIVERTITI, progetto dell’artista in collaborazione con i graphic designer Alessandro De Vecchi e Alessandro Schino. Il talk di presentazione della ‘zine inizierà alle ore 20:00.



As long as I’m beautiful I’m alive - Per Mattia smettere i panni di Klaryssa è ucciderla ogni volta. Cosa succede durante questa (ripetuta) morte? Quali sono le ultime parole di Klaryssa? As long as I’m beautiful I’m alive analizza, attraverso un denso monologo, quello che accade dal momento in cui Klaryssa smette di esser(ci) ma in cui non c’è ancora Mattia:?il momento liminale dove le identità si sovrappongono attraverso il bruciore agli occhi, causato dallo sfregamento della salvietta struccante. Le parole del personaggio risuonano profetiche, scandite con andamento cacofonico e pronunciate con la consapevolezza della propria ciclica rinascita. Quello che resta è solo una traccia imprecisa, su un panno di cotone usa-e-getta.



KLARYSSA DIVERTITI è una fanzine (auto)ironica che utilizza la cultura queer diffusa e risemantizzata dai social network. Attraverso questo progetto si tenta di far emergere la caoticità visiva e concettuale dello stare su internet. I linguaggi tipici della performance drag vengono così spostati in una dimensione totalmente digitale e non corporea, dove il personaggio vive attraverso ed in funzione dell’immagine. I materiali grafici e fotografici utilizzati attingono da un’estetica cruda e kitsch, funzionali e coerenti con l’esperienza performativa e di travestimento di Klaryssa.