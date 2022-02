Artù in concerto al Monk

È previsto per il prossimo 11 marzo, al Monk di Roma, il concerto in full band di Artù. Un’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo il singolo “Astronave”, uscito a gennaio 2022 e accolto con entusiasmo da pubblico e critica, e il nuovo brano “Mezzanotte meno un quarto”, in uscita proprio l’ 11 marzo.



Accompagnato da quattro elementi, Artù porterà sul palco dell’amata venue romana anche le canzoni più significative della sua carriera, tra cui "Roma d’estate" e "Ti voglio", brano inedito di Rino Gaetano.



ASTRONAVE è il nuovo singolo di Artù, un brano indie-pop intimo e sincero, dedicato agli incontri in grado di distruggere la nostra percezione di cosa siamo nell’universo. Quelli capaci di cambiare le nostre priorità, rivoluzionare tutto e, dall’altra parte, farci pensare che anche quando siamo immersi nel buio, fermi tra la paura di vivere e quella di morire, c’è sempre una luce, in fondo, per cui vale la pena lottare.



Artù (pseudonimo di Alessio Dari), è un cantautore romano attivo dal 2013 nella scena indie pop italiana. Urla con velata dolcezza la sua rabbia, traducendo in suoni e versi una poetica schietta e mai banale. Tre i dischi all’attivo: “Artù”, “Tutto passa” e “Vola Ale!”. Nella sua intensa carriera live, ha affrontato grandi palchi, come quello del Coca Cola Summer Festival e del Concertone del Primo Maggio, e ha affiancato artisti come Mannarino, Brunori Sas, Niccolò Fabi e Max Gazzè.