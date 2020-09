Artù in concerto presso il Confusione Fest

Dopo un periodo di assenza dai palchi durato quasi un anno, venerdì 2 ottobre Artù torna in concerto presso il Confusione Fest per riabbracciare il suo pubblico. Il cantautore, al primo concerto con la nuova etichetta Alfredo Music, sarà sul palcoscenico con un sound elettrico accompagnato da una nuova formazione dove suonerà brani del suo vecchio repertorio e altri più nuovi tra cui “Marta”, ultimo singolo in uscita. Non mancheranno momenti di arte poetica legata ad autori che lo hanno ispirato e alcuni momenti magici con ospiti speciali. Il concerto è organizzato in collaborazione con Enpi Entertainment, Ventidieci e Concerto.



Artù è il nome d’arte di Alessio Dari, cantautore definito del “passato prossimo”, che nelle sue canzoni affronta tematiche legate alle difficoltà esistenziali, dal malcontento sociale alle ipocrisie di una società conformista in cui l’immagine vince sull’essenza. La malinconia celata nei suoi testi ironici e pungenti apre però le porte alla speranza, al sogno e a credere che il cambiamento sia possibile. Nel 2013 pubblica il suo primo disco eponimo, al cui interno c’è un brano composto a quattro mani col suo amico e collega Alessandro Mannarino, “Giulia domani si sposa”. L’anno successivo il videoclip del brano, che vede per protagonista l’attrice Giulia Bevilacqua, vince lo “Special Awards” al Premio “Roma VideoClip”. Tra gli otto vincitori di Musicultura 2015, nel corso degli anni Artù si esibisce in contesti sempre più prestigiosi, affiancando su grandi palchi artisti come Brunori Sas, Niccolò Fabi.



Nel 2016 presenta il suo secondo lavoro discografico dal titolo “Tutto Passa” (Sony Music), anticipato dal singolo “Roma d’Estate”, che segna il suo punto di svolta artistico e che è in vetta alla chart Viral 50 di Spotify per settimane. Anche nel secondo album ritroviamo la presenza di Mannarino che, attraverso un irriverente cameo, connota col suo timbro il provocatorio il brano “Tutti a Scuola”. Il suo ultimo tour lo ha portato in giro in tutta Italia calcando importanti palchi. A giugno 2016 Artù si esibisce al Coca Cola Summer Festival in Piazza del Popolo a Roma davanti a migliaia di persone. Il programma è andato in onda in prima serata su Canale 5.



Partecipa al Concerto del Primo Maggio 2017 in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, anche in diretta su Rai 3. Il 2 giugno 2017 è invitato dalla famiglia del cantautore Rino Gaetano al Rino Gaetano Day come ospite d’onore. L’uscita del suo terzo album “VOLA ALE!”, fissata per il 25 maggio 2018, è anticipata dal singolo “TI VOGLIO”, brano inedito di Rino Gaetano, che Artù ha completato e portato alla luce.



Confusione Fest

Via Galla Placidia 184 – Roma

live music dalle 22:00

Info: 3382751028 – 3939413368

(prenotazione obbligatoria)

Biglietti su Ticket One 11,5€

(biglietti acquistabili al Confusione Fest il giorno del concerto se non esauriti)



Aperto tutti i giorni dalle 17 alle 2.00

parcheggio custodito in area / 2€

food truck / MOZAO - Street Food & Banqueting - Pret-à-Polpett

cocktail bar - birreria – winetasting