Artù in concerto all’Eur social park, sul palco con Sergio Andrei

È previsto per mercoledì 20 luglio, all’Eur Social Park di Roma, il concerto di Artù in full band, l’unico nella capitale per questa estate. Un appuntamento eccezionale, tra gli alberi dell’ex Bibliotechina, per ascoltare dal vivo gli ultimi singoli, “Eri tutta Roma”, “Mezzanotte meno un quarto” e “Astronave”, e i brani più amati della carriera del cantautore romano.



L’appuntamento seguirà di poco più di due settimane il concerto a Monteflavio (RM), per il Strange Days Festival, all’interno del quale Artù dividerà il palco con Shade. Apertura porte ore 20.00