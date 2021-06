La XXVII edizione di Villa Ada Roma Incontra il Mondo ha acceso i motori. L'edizione 2021 ha un titolo che risponde a una volontà, un desiderio e un augurio: “La musica che cura”. Un cartellone ricco di 60 concerti, decine di incontri e dibattiti culturali senza sosta dal 23 giugno al 18 agosto.

Arto Lindsay a Villa Ada Roma Incontra il Mondo

Venerdì 25 giugno Villa Ada ospita un artista dal lavoro seducente, eclettico e provocatorio, capace di attraversare confini geografici e musicali.

Cantante, chitarrista, produttore e compositore, tra i fautori della “no wave”, Arto Lindsay arriva a Roma con “Voce e Vortice”, in una serata imperdibile organizzata dalla IUC - Istituzione Universitaria dei Concerti. Era il 31 luglio del 1981 quando Carmelo Bene portò in scena a Bologna la sua “Lectura Dantis”, dedicando i versi della Divina Commedia e il suo spettacolo alle vittime della strage di matrice fascista che un anno prima, nella stazione ferroviaria, aveva provocato 85 morti e oltre 200 feriti. Tra il pubblico quel giorno c’era anche Lindsay, che nella Capitale riadatta in musica quello spettacolo a 40 anni dalla performance e a 700 anni dalla scomparsa di Dante.

In una scena svuotata, fatta di sola luce e al centro di un allestimento audio a spirale come un vertiginoso girone dantesco, l’artista statunitense riunisce una piccola compagnia di musicisti/rumoristi, i droni sonori di Melvin Gibbs, il millenario canto carnatico di Roopa Mahadevan, la voce radicata e radicale di Rachele Andrioli, il violoncello maestosamente umano di Redi Hasa, e parte alla ricerca di una sua misura musicale dentro l’incommensurabile voce delle torri di Bologna.

Il programma completo della manifestazione

23 GIUGNO GIANCANE

24 GIUGNO SPAGHETTILAND MARGHERITA VICARIO & NAYT

25 GIUGNO ARTO LINDSAY / CARMELO BENE “Lectura Dantis Voce e Vortice”

26 GIUGNO TUTTE LE POESIE POSSIBILI omaggio a Renato Nicolini (free)

27 GIUGNO GIUDA + A/LPACA • 28 GIUGNO GIULIA ANANÌA & EMILIO STELLA in: bella, gabriella! MAMMA ROMA E LE SUE FIGLIE

29 GIUGNO CARO FABER / ROMA CANTA DE ANDRÉ

30 GIUGNO JUGGERNAUT + NERO DI MARTE

1 LUGLIO LONDON 69 performing THE BEATLES

2 LUGLIO DUB FX FEAT. MR WOODNOTE

3 LUGLIO TIME 2 RAP FESTIVAL

4 LUGLIO GREG & FAT BONES BIG BAND

5 LUGLIO I MINISTRI

6 LUGLIO VASCO BRONDI

7 LUGLIO INDACO & FRIENDS TRENTENNALE

8 LUGLIO RADIODERVISH

9 LUGLIO MARTUX_M

10 LUGLIO BOMBINO SOLO SHOW ACCOMPAGNATO DA ADRIANO VITERBINI (free)

11 LUGLIO COMETE

12 LUGLIO BEST OFF CLAUDIO MORICI

13 LUGLIO NUOVE TRIBÙ ZULU (free)

14 LUGLIO MICHELA GIRAUD

15 LUGLIO FUTURO ARCAICO SHOWCASE

16 LUGLIO ASIAN DUB FOUNDATION "LA HAINE" Live Soundtrack

17 LUGLIO LEYLA MCCALLA + JOZEF VAN WISSEM

18 LUGLIO LUCA RAVENNA

19 LUGLIO HUUN-HUUR-TU

21 LUGLIO GRUPO COMPAY SEGUNDO

22 LUGLIO SUBSONICA

23 LUGLIO IOSONOUNCANE + VIERI CERVELLI MONTEL

24 LUGLIO ENZO AVITABILE in NEAPOLITAN INVASION feat: TONY ESPOSITO

25 LUGLIO FILIPPO GIARDINA

26 LUGLIO RON GALLO + CHICKPEE + THE UNDERGROUND YOUTH

27 LUGLIO FATOUMATA DIAWARA

28 LUGLIO NEGRITA

29 LUGLIO MELANCHOLIA

30 LUGLIO SONS OF KEMET + ALEK HIDELL

31 LUGLIO ROME PSYCH NITE

1 AGOSTO C'MON TIGRE

2 AGOSTO DIRECTION ZAPPA

3 AGOSTO ADRIANO VITERBINI - ICE ONE - RICCARDO SINIGALLIA

4 AGOSTO DONATELLA RETTORE Back To The Stage

5 AGOSTO BORGATA BOREDOM RELOADED

6 AGOSTO ERNIA

7 AGOSTO MASSENZIO IERI OGGI DOMANI E IL TEATRO DELLA CITTÀ omaggio a Renato Nicolini

8 AGOSTO KOKOROKO + MONDOCANE

9 AGOSTO MODENA CITY RAMBLERS

11 AGOSTO KODEX sonorizza JOHN CARPENTER

12 AGOSTO MOLTHENI

…e altre date da annunciare.

