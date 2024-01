Artika, immersive art exhibition: l'arte che cattura la magia del ghiaccio

Dal 12 gennaio 2024, a Roma, prende vita un evento straordinario, che cattura la magia dell’elemento ghiaccio attraverso una fusione unica di arte, tecnologia e sensorialità. Una celebrazione dell’acqua, il principio di tutte le cose, e della sua trasformazione in uno stato solido, il ghiaccio.



Esplorare l’Arte Immersiva

Artika è molto più di una semplice esposizione d’arte; è un viaggio esperienziale che coinvolge tutti i sensi, invitandovi a esplorare le diverse forme dell’acqua, dallo stato liquido a quello gassoso fino al solido. Immergetevi in dieci installazioni immersive, ognuna delle quali è stata creata con cura per coinvolgervi emotivamente ed esteticamente.



L’Arte e il Ghiaccio a Roma

Situato presso il Salone delle Colonne a Roma, questa mostra unisce il mondo dell’arte contemporanea con una delle location più suggestive d’Italia. Il Salone delle Colonne è la sala immersiva più grande d’Italia, e offre un ambiente perfetto per esplorare l’arte in modo coinvolgente.



Un’Esperienza Multisensoriale

Artika va oltre il visivo e vi porta in un mondo sensoriale. Ascoltate sound design inediti che accompagnano le opere esposte, e lasciate che un percorso olfattivo vi guidi attraverso ogni installazione. Inoltre, serate speciali offriranno esperienze culinarie uniche, con menu a tema creati da chef di talento.



Un Viaggio nel Tempo e nella Trasformazione

La mostra Artika non si limita a presentarvi il ghiaccio come elemento naturale, ma vi conduce in un viaggio attraverso il tempo e la trasformazione delle forme e dei significati artistici. Attraverso rigorose ricerche scientifiche, Artika crea percorsi di approfondimento che fondono passato, presente e futuro.



Un’Esperienza da Non Perdere

Artika è un’esperienza culturale straordinaria, una celebrazione dell’arte e della scienza unite nella bellezza dell’elemento ghiaccio. Non perdete l’opportunità di immergervi in questa esperienza unica, dove l’arte si fonde con la magia del ghiaccio.



Informazioni aggiuntive

La mostra prevede un turno di 45 minuti; sono ammessi animali domestici, ma al guinzaglio.

Gli orari di apertura sono dalle 17.30 alle 23.30 di venerdì; dalle 16.30 alle 23.30 di sabato e domenica.

Il costo del ticket ordinario è di 16 euro, per i ragazzi al di sotto dei 14 anni il costo è di 8,50 euro.

È previsto l’ingresso gratuito per bambini fino a 5 anni e per le categorie protette, con annesso ridotto per l’accompagnatore.