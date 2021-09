Artigiani in mostra, nella Coffee House di Palazzo Colonna

Torna a grande richiesta dopo la pausa estiva il Lux Area Center con il format “Artigiani in Mostra” in collaborazione con Officine Creative Market. Dopo il grande successo della scorsa stagione torna l’esposizione di alto artigianato italiano il 25 e 26 settembre 2021 ancora una volta nella Coffee House di Palazzo Colonna.

Domenica 26 settembre oltre all’artigianato ci sarà anche il vintage con il Salotto dell’usato firmato. La location settecentesca situata in Piazza SS. Apostoli 67, a pochi passi dalla centralissima Piazza Venezia, ospiterà ben venti artigiani provenienti da ogni parte d’Italia. Sabato 25 e domenica 26 settembre 2021 dalle 11,00 alle 19,30 sarà possibile acquistare articoli di selezionati creativi di alto artigianato in un contesto davvero unico ed esclusivo, straordinariamente aperto al pubblico con accesso gratuito per l’occasione in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle normative anti-covid 19.

Lux Area Center vi invita a visitare il Market, lo Showroom autunnale dedicato allo shopping artigianale di moda, bijoux, accessori, complementi di arredo. Nel week end di shopping di settembre sarà possibile trovare esclusivi ed originali articoli moda uomo/donna selezionati per il pubblico da alcuni noti brand di artigianato italiano. Tra i creativi in mostra: Le cose di Thea, originali borse realizzate con tessuti d’alta moda.

Dall’Umbria interverrà LeTif Borse e gioielli artigianali. Per gli accessori ci sarà anche Le Streghette Handbags, il brand della Marchesa Arianna Incisa di Camerana, con le originali creazioni in pelle e uncinetto. Capim d’Oro presenterà le originali creazioni bijoux realizzate con la pianta brasiliana del Capim Dourado.

Fina Creation Jewellery Designer presenterà degli esclusivi gioielli artigianali. Grande ritorno per la collezione maschile artigianale delle calzature Antica Calzoleria Reale. Ad allietare l’esposizione moda ci saranno anche gli splendidi ed originali dipinti dello stilista Massimo Bomba dedicati ad allegorie femminili e personaggi storici.

Tra le new entry Lu Bijoux, designer di gioielli che ha fatto del bijoux la sua passione. Dalla Sicilia arriverà Anna Sallustro con i suoi gioielli realizzati mescolando elementi in ceramica di Caltagirone. Massimiliano Caterini, artigiano del bijoux, interverrà le sue contemporanee creazioni in ottone, metallo e rame. In esclusiva al Lux Area Center tornano anche i complementi d’arredo in plexiglass di Plex Art di Donato Pompa. Dall’Abruzzo la qualità dei tessuti tessili abruzzesi promossa da Monica Patricelli con la sua linea di chemisier e camicie da donna “Tutte dicono I love you”.

Sempre per la parte abbigliamento interverrà I’lle de Beautè con la nuova collezione di abiti e completi in velluto di seta multicolor. Sarà presente anche Eire Mota, nota fashion expert, per dei consigli sugli outfit da indossare questo autunno/inverno. Come sempre la manifestazione non è caratterizzata solo dallo shopping, ma ha uno sguardo alla solidarietà, in particolare verso i nostri fedeli amici a quattro zampe. In occasione del market, infatti, verrà ospitata l’Associazione Un Tesoro di Cane Onlus che si occupa del recupero e dell’adozione dei cani abbandonati nei canili del Sud Italia.

In un’atmosfera salottiera e informale, nel pieno rispetto delle normative anti covid-19, con ingressi scaglionati e distanziati si potrà vivere un’esperienza di shopping davvero esclusiva in uno dei più bei palazzi storici italiani. Mai come quest’anno è importante sostenere il nostro Made in Italy fortemente provato dalla crisi economica e sanitaria. Aziende artigiane che lavorano con creatività ed entusiasmo portando con orgoglio il nome italiano nel mondo. La moda è un settore emblema dell’eccellenza italiana, dell’arte del bello e del saper fare, ammirata globalmente.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...