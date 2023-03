Artigiani in mostra, spring market a Palazzo Colonna

Arriva l’appuntamento della primavera ricco di arte, moda e solidarietà del Lux Area Center di Artigiani in Mostra, spring market, sabato 1 e domenica 2 aprile 2023 nella Coffee House di Palazzo Colonna.

L’edizione nella prestigiosa residenza capitolina sarà dedicata alla moda primavera/estate 2023 ed ai suoi accessori rigorosamente artigianali, alla cosmetica e all’arte. Molti saranno i nuovi artigiani che andranno ad affiancare i già noti espositori che da anni danno vita alla sofisticata esposizione di Piazza SS. Apostoli 67, a pochi passi da Piazza Venezia. Arte, moda e solidarietà in mostra grazie anche alle famose uova di cioccolata dell’AIL (Associazione Italiana contro la leucemie-linfomi e mieloma) il cui ricavato sarà destinato alla ricerca scientifica. Per la speciale occasione la Coffee House Colonna aprirà le sue porte anche alla mostra La Bella Epoque Romana curata dall’art manager Michele Crocitto.

Tra i dipinti presenti quelli di Giuliano Grittini, una capsule sull’arte terapia del Maestro Giuseppe Menozzi, le opere di Federica Gabrielli, MOA Discrict, Katia Minervini, Roberta Modena, Rubena, Graziano Riccio e Paola Salomè. Con l’occasione sarà presentata la collaborazione con “Il Cerchio” di Sabrina Attiani, un ciclo di eventi e mostre che prevede un percorso che passerà per Roma, Londra ed in Florida. Per l’abbigliamento, le ultime tendenze internazionali, viste in passerella per la prossima stagione, sono quelle che proporrà la famosa buyer internazionale?Eire Mota Fashion Expert nel suo salottino tra affreschi e velluti. Abiti eleganti di alta sartoria per MRV, ma anche pret a porter per occasioni importanti confezionati con tessuti pregiati sono quelli della designer Maria Rosaria Venditto. Gloria Bicci Handmade proporrà?le collezioni moda realizzate in damasco, seta e shantung, taffetà, tulle e velluto in seta, macramè e tanti altri tessuti pregiati frutto di una costante ricerca tra moda e passione per l’arte, i viaggi e la storia.

Accessori artigianali e borse in crochet sono le proposte del brand Lulu Handmade. Ed ancora Elebag, borse handmade e Granny Style. LeClo’ ci farà fare un salto nell’estate con i suoi modelli esclusivi di borse artigianali. Al Lux Area Center sarà presente anche la scrittrice Rita Vacalebri per presentare il romanzo rivelazione dell’anno: Simoun edito da Porto Seguro. Ad esporre le sue opere anche lo stilista astrologo Massimo Bomba con le famose allegorie dedicate ai segni ed ai simboli. Lusso ed esclusività sarà la proposta di Reciti Roma con le sue borse gioiello e alle spalle una lunga tradizione di maestri pellettieri dal 1970. Le appassionate di bijoux avranno di che scegliere tra i gioielli scenografici di MDS Moda Design e i monili artigianali allegri e colorati del Giardino Fiorito.

A grande richiesta tornano le proposte primaverili Le Orellane di Pippi, gli originali orecchini-collana per donne che amano distinguersi. Il Fuoco e L’Aria proporrà candele, incensi, profumatori naturali, aroma-terapici, il potere della natura in elementi naturali e ecosostenibili. Novità dal mondo della cosmetica con le nuove linee Forever Living che le clienti avranno occasione di provare, consigliate dalle beauty assistant presenti all’evento. Presenti anche gli originali occhiali da sole uomo/donna dell’azienda Meller. In esclusiva al Lux Area Center tornano i richiestissimi complementi d’arredo in plexiglass di Plex Art di Donato Pompa, inoltre sarà piacevole scegliere come decorare la casa per la Pasqua con le proposte delle Mercanti Lasalliane. Come sempre ci sarà uno sguardo alla solidarietà, verso i nostri fedeli amici a quattro zampe, grazie alla presenza dell’Associazione Un Tesoro di Cane Onlus che si occupa del recupero e dell’adozione dei cani abbandonati nei canili del Sud Italia. Si potranno infatti acquistare dolcì pasquali di produzione artigianale aiutando così l’Associazione nel loro progetto.

Ad impreziosire l’esposizione ci saranno anche le opere di Gaibi, un artista eclettico e incontaminato,?ispirato dall’esigenza di rendere concrete le proprie sensazioni interiori. Allergico ai preconcetti e insofferente alle prigioni dei salotti intellettuali, si è liberato dalle catene dell’ipocrisia e dell’opportunismo culturale, trasformando le catene stesse in opere d’arte ed oggetti di design.