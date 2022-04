Artigiani in Mostra nella Coffee House di Palazzo Colonna

Ritorna l' appuntamento con l’artigianato sabato 9 e domenica 10 aprile grazie al Lux Area Center- Artigiani in Mostra nella barocca Coffee House di Palazzo Colonna situata in Piazza SS. Apostoli 67, a pochi passi da Piazza Venezia.

Sabato 9 e domenica 10 aprile sarà possibile acquistare creazioni di selezionati creativi di alto artigianato in un contesto davvero unico ed esclusivo, straordinariamente aperto al pubblico con accesso gratuito per l’occasione. Ma non solo: durante il weekend sarà possibile acquistare le famose uova di cioccolata dell’AIL e AIL Roma (Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) il cui ricavato sarà destinato alla ricerca scientifica.

I creativi protagonisti alla Coffee House

Tra i creativi presenti nel restart di primavera: Andrea Sinibaldi designer e artista del legno con le sue meravigliose lampade ispirate al mondo animale ANIMAlux, Gemelle Testa Handmade, brand artigianale di abbigliamento che utilizza tessuti ricercati per la creazione di capi dove l’artigianalità è’ protagonista indiscussa. Atteso ritorno di Buttons che propone al pubblico sempre nuove creazioni realizzate con bottoni vintage introvabili che diventano accessori e bijoux esclusivi. Ed ancora Tavassi Napoli, borse ed accessori donna interamente fatti a mano e realizzati nel cuore di Napoli. Icoloridi nasce come progetto che intende rappresentare in diverse forme artistiche, l’ artista e la designer attraverso le sue donne ed i loro “ colori”. Silvana Barbagallo l’ artigiana specializzata da anni nel bijoux in tessitura che realizza piccoli capolavori tessili che per design e manifattura sono dei veri e propri gioielli artigianali.

Tra le new entry: La Pietra Stregata, gioielli artigianali in pietre dure e L’Angolo di Magalu’, gioielli hand made in ceramica Raku. Per il beauty Zarina Cosmesi Naturale Cosmesi Naturale, prodotti solidi, ecosostenibili, vegetali, cruelty free con packaging plastic free, tutto 100% compostabile, ecosostenibile senza aggiunta di conservanti e/o additivi sintetici. Dal Brasile 360 grauslux borse, cerchietti e cinte decorate e ricamate a mano con perline e strass. Atteso ritorno di Capim D’Oro, accessori e gioielli bio artigianali realizzati in Capim Dourado, rara fibra vegetale oro. In mostra anche creazioni di brand italiani selezionati dalla talentuosa personal shopper Patrizia Ghiura e gli splendidi ed originali dipinti dello stilista Massimo Bomba dedicati ad allegorie femminili e personaggi storici.

Per la parte maschile interverrà Antica Calzoleria Reale con le ricercate calzature maschili. Presenti anche gli originali occhiali da sole uomo/donna dell’azienda Meller. In esclusiva al Lux Area Center tornano i richiestissimi complementi d’arredo in plexiglass di Plex Art di Donato Pompa. Sarà presente anche Eire Mota, nota fashion expert, per dei consigli sugli outfit da indossare questo autunno/inverno. Come sempre ci sarà uno sguardo alla solidarietà, non solo grazie ad AIL, ma anche verso i nostri fedeli amici a quattro zampe, grazie alla presenza dell’Associazione Un Tesoro di Cane Onlus che si occupa del recupero e dell’adozione dei cani abbandonati nei canili del Sud Italia. Officine Creative Roma, da anni, si conferma essere un’azienda leader per l’organizzazione delle vendite moda in contesti particolari e prestigiosi.