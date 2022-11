Artigiani in Mostra a Palazzo Colonna

Nuovo appuntamento scintillante con Artigiani in Mostra, l'evento organizzato da quello del Lux Area Center che andrà in scena, sabato 12 e domenica 13 novembre, nella Coffee House di Palazzo Colonna

"All that glitters Edition" è il titolo dell'edizione dedicata alla moda autunnale ed ai suoi accessori rigorosamente artigianali. Molti saranno i nuovi artigiani che andranno ad affiancare i già noti espositori che da anni danno vita alla sofisticata esposizione di Piazza SS. Apostoli 67, a pochi passi da Piazza Venezia.

Arte e moda in mostra

Presente una collezione uomo/donna artigianale ispirata ai viaggi e all’esperienza maturata negli anni del designer Rosario Migliaccio con Jajo madeinitaly, mentre sarà un viaggio nelle contaminazioni tra arte e moda quello della stilista Yasmin Naqvi e la sua collezione Art Wear, abiti che traggono ispirazione da quadri famosi. La designer interverrà insieme all’art manager Michele Crocitto. E ancora Borse Granny che riporteranno agli anni 70’ in pieno stile Boho, quelle di Bubble Necklace realizzate rigorosamente a mano. La Chicca presenterà i suoi bijoux scenografici ricchi di pietre colorate incastonate in fili metallici di grande effetto, pronti a completare qualsiasi tipo di outfit. E ancora abbigliamento artigianale realizzato con cura sartoriale e scelta di tessuti italiani quello della sartoria Recens. Una nuova interpretazione del gioiello grazie a Le Orellane, orecchini/collane nate da un’idea originale di Pippi Pironti.

Domenica 13 novembre alle ore 17,00 lo stilista Massimo Bomba, appassionato e studioso del linguaggio nascosto dei segni e dei simboli dello zodiaco, intratterrà il pubblico presente del Lux Area Center con una conferenza sull’”Analisi semantica e antropologica dei segni” e con le sue opere in mostra. Ad impreziosire l’esposizione ci saranno anche le opere di Gaibi, un artista eclettico e incontaminato,?ispirato dall’esigenza di rendere concrete le proprie sensazioni interiori. Allergico ai preconcetti e insofferente alle prigioni dei salotti intellettuali, si è liberato dalle catene dell’ipocrisia e dell’opportunismo culturale, trasformando le catene stesse in opere d’arte ed oggetti di design. Il risultato è visivamente potente, elegante e senza tempo.

Per le bimbe e per le donne rimaste sempre un po’ bambine Le Sorelline di Kris con le meravigliose bambole artigianali realizzate completamente a mano. Tornerà la maglieria artigianale in lana e cachemire di Cinzia Modiano e i cappelli MyHat di Marcella Angeletti. Ci sarà’ sempre il salotto fashion della famosa buyer internazionale Eire Mota Fashion Expert, e l’angolo dell’usato firmato selezionato e rielaborato dalla fashion designer Anna Bruna Moda, le borse e gli accessori handmade di Tavassi Napoli, brand frutto di creazioni realizzate da esperte costumiste teatrali, la nuova collezione di t-shirt artistiche de Icoloridi di Monica Bernardini e l’Astro Blogger Elisa Sole con la sua Linea Suerte di Tele e Disegni Ispirati alla Luna Astrologia Femminile e Spiritualità e tanto, tanto altro ancora, il tutto ospitato in un raffinato salotto nella cornice della splendida Coffee House di Palazzo Colonna.

Per la parte maschile interverrà Antica Calzoleria Reale con le ricercate calzature maschili. Presenti anche gli originali occhiali da sole uomo/donna dell’azienda Meller. In esclusiva al Lux Area Center tornano i richiestissimi complementi d’arredo in plexiglass di Plex Art di Donato Pompa.

Come sempre ci sarà uno sguardo alla solidarietà, verso i nostri fedeli amici a quattro zampe, grazie alla presenza dell’Associazione Un Tesoro di Cane Onlus che si occupa del recupero e dell’adozione dei cani abbandonati nei canili del Sud Italia e nel loro stand si potranno acquistare in anteprima dolci natalizi di produzione artigianale. Officine Creative Roma, da anni, si conferma essere un’azienda leader per l’organizzazione delle vendite moda in contesti particolari e prestigiosi.

Per maggiori informazioni:

Sabato 12 novembre 2022 ore 11.00-19,30

Domenica 13 novembre 2022 ore 11,00-19,30

Coffee House Palazzo Colonna: Piazza SS. Apostoli 67, Roma

(accanto il Museo delle Cere)

Ingresso gratuito