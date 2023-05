Artigianato, natura, benessere: Green Market Festival a Testaccio

Artigianato, Natura, Benessere: questa la formula del prossimo Green Market Festival del 6-7 maggio alla Città dell'Altra Economia. Saranno oltre cinquanta gli stand che animeranno il piazzale e, nella sola giornata di domenica, anche la sala interna, che nel corso della giornata di sabato sarà invece utilizzata dal festival EcoFuturo sulle nuove tecnologie sostenibili.



La peculiarità del Green Market Festival è quella di avere uno spirito "green" a 360°: tutti gli artigiani presenti, che sono accuratamente selezionati fra i migliori in circolazione, utilizzano materiali a basso impatto ambientale e spesso a km zero, riducendo così le emissioni di CO2 nell'aria, non usano lavorazioni impattanti dal punto di vista ambientale e non utilizzano shopper di plastica monouso. Fra loro si possono trovare anche veri e propri artisti, che sapranno spiegare con storie accattivanti come nascono le loro creazioni, cosa li ha spinti a creare quel determinato oggetto eccetera. Insieme agli artigiani, che spaziano fra gioielli, abbigliamento, accessori, articoli di design, riciclo creativo, mosaici, lampade, ceramiche, oggetti in legno, creazioni in vetro e chi più ne ha, più ne metta, si trovano anche operatori olistici che possono effettuare trattamenti, massaggi e consulenze personalizzate in loco, eccellenze gastronomiche del centro italia, case editrici e cosmesi naturale artigianale. Non si troveranno articoli composti da parti di animali e oggetti in plastica.



Altra caratteristica che distingue questo evento da un semplice mercatino è il programma sempre fitto di appuntamenti di vario genere: attività olistiche, culturali e artistiche si susseguono ora dopo ora, così che il visitatore possa sempre trovare qualcosa da fare; workshop di kintsugi, di ceramica, di pizzica salentina, di oreficeria, ma anche lezioni di yoga, pilates, tai chi, incontri culturali, spettacolo di arti circensi, sessione guidata di swing... insomma ce n'è per tutti i gusti, e i più piccoli troveranno tanti laboratori artistici e attività ludico-educative organizzate dall'educatrice Wendy.



Ma in un festival che si rispetti non può mancare lo spazio "food&beverage" attivo dalla colazione all'aperitivo: il food truck Rududù delizierà i palati con paccotti e pizza fritta, rigorosamente preparati a base vegetale nel rispetto dell'ambiente; non mancherà nemmeno la birra artigianale dei monti Lepini, il vino biologico e le proposte senza glutine.

L'ingresso è come sempre libero, lo spazio è privo di barriere architettoniche, i cani sono i benvenuti e c'è un grande parcheggio a disposizione dei visitatori.



Plastic free, vegan friendly.

Il programma completo è visibile sul sito www.greenmarketfestival.it nella sezione "programma"



Info greenmarketfestival@gmail.com