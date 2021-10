Artigianato e benessere al Green Market Festival

Ad ottobre il Green Market Festival avrebbe dovuto comprendere due weekend consecutivi, ma il weekend scorso è stato annullato causa cavilli burocratici; rimane però confermata l'edizione del 16-17 ottobre, che torna alla Città dell'altra Economia dopo una prolungata pausa estiva.

Sono tantissimi gli artigiani artistici che si alternano ogni volta negli oltre sessanta stands, rigorosamente selezionati fra i migliori creatori di bigiotteria semi-preziosa, borse, accessori, ceramiche, lampade create con elementi di riciclo, cesteria, abbigliamento cucito a mano, giocattoli in legno, biancheria dipinta a mano, sculture e molto altro. Nell'area market, oltre agli artigiani si trovano anche stands di flower design, di illustrazioni, di eccellenze gastronomiche biologiche a km zero, di piccola editoria indipendente e anche degli immancabili operatori olistici pronti a farvi rilassare con un bel massaggio o a proporvi un trattamento per farvi passare eventuali doloretti.

L'area verde esterna sarà come sempre adibita ad ospitare lezioni di yoga, pilates, yoga bimbi, bagno di gong e tai chi, che si alterneranno dalle 10 alle 19 con lezioni di un'ora e mezza ciascuna, ad offerta libera.

Il mercatino proseguirà anche nelle sale interne, che ospiteranno anche diverse presentazioni di libri da parte degli stessi autori, fra cui anche giornalisti di spicco, ed incontri sul benessere. Sempre all'interno della sala si troverà lo spazio bimbi, con diversi laboratori ludico-creativi che spaziano tra picctura, feltro e riciclo.



Altre info su www.facebook.com/greenmarketfestival/

