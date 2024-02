Si inaugura sabato 2 marzo 2024 alle ore 18 "Artexpo Spring Rome 2024" una grande rassegna artistica internazionale a Roma organizzata da Artists in the World Events di Angelo Ribezzi e da Art Gallery Rome in collaborazione con la Mahomahi Art Gallery diretta da Zahra Kamali Aghdam, presso il nuovo spazio espositivo "Impact Hub Roma" in centro storico di Roma tra la Fontana di Trevi e la Basilica di Santa Maria Maggiore in Via Palermo 41 00184 Roma.



Saranno in mostra opere pittoriche, fotografiche, e digitali di artisti provenienti da: Azerbaigian; Francia; Iran; Irlanda; Italia; Repubblica turca di Cipro del Nord; Stati Uniti.



Artexpo Spring Rome 2024 è in mostra dal 2 marzo 2024 al 18 marzo 2024 con orario espositivo dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19.



Artisti partecipanti ad Artexpo Spring Rome 2024:

Rana Amrahova; Mahnaz Arjmandkhah; Mahsa Ashayeri; Maryam Aslerahimi Razligh; Mahsa Azimi; Daniela Bianchi solo exhibition; Marziyeh Dehghankhalili; Sofi Etsadashvili solo exhibition; Mahdieh Ghofrani Niknam; Hasti Ghofranie; Gabriella Giannini; Hossein Hanafi; Leila Hanafi; Taleb Heidari; Seyedeh Samaneh Hosseinirad; Jessica artista materica; Mona Majerikasmaei; Sevar Mammadova; Ardavan Mansouri; Homayoun Mansouri; Hossein Mansouri; Karim Mansouri; Aysel Mirkasimova; Asmar Narimanbekov "AsmarArt"; Ken O’Neill solo exhibition; Piera Pazzaglia; Ilaria Pergolesi; Nilufar Rastgoftar; Mohammad Razavi Mehr; Mina Rezvanian; Elham Setayeshgar; Nahid Sharifi; Parvin Soltani "Arwina"; Gabriella Sterzi solo exhibition; Sepideh Tavassoli.



Artists in the World Events https://www.artintheworld.net/

Artists in the World Events è una società di organizzazione eventi internazionali artistici di alto livello, focalizzata principalmente sulle Arti Visive. Opera in tutta Europa e lavora con gli artisti di qualsiasi nazionalità, offrendo loro servizi professionali dedicati per lo sviluppo delle carriere artistiche attraverso la partecipazione ad eventi artistici espositivi organizzati solo all'interno di gallerie leader del settore, location prestigiose nei centri storici delle principali città europee.

La Art Gallery Rome intende essere un punto di riferimento per la promozione e la diffusione dell'Arte Contemporanea sia di artisti italiani che di artisti stranieri, avvalendosi della professionalità ed esperienza di uno staff selezionato. Il nostro principale obiettivo è dare una sempre più ampia visibilità agli artisti, fornendo loro una importante vetrina in un luogo molto frequentato sia dai turisti che dai residenti, senza tralasciare una serie di servizi a corredo degli eventi espositivi che caratterizzano una organizzazione di alto livello.

Art Gallery Rome https://www.artgalleryrome.it/



Mahomahi Art Gallery

Mahomahi Art Gallery è una galleria d'arte prestigiosa di Teheran, con la direzione artistica di Zahra Kamali Aghdam,

contribuisce alla diffusione dell'arte contemporanea degli artisti iraniani non solo nel suo paese, ma anche all'estero, con piu' di 46 mostre internazionali, tra cui anche 6 mostre in Italia. Da tempo collabora con Artists in the World Events per eventi artistici che hanno come scopo principale, la diffusione dell'arte in un contesto culturale internazionale di alto livello e la concreta realizzazione di un interscambio culturale, che coinvolge non solo gli artisti iraniani ed italiani, ma artisti da tutto il mondo.