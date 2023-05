Si inaugura vernissage 6 maggio 2023 alle ore 18 la grande rassegna artistica internazionale a Roma "Artexpo Spring Rome 2023", presso il nuovo spazio espositivo Impact Art in centro storico di Roma tra la Fontana di Trevi e la Basilica di Santa Maria Maggiore in Via Palermo 41 00184 Roma.

Saranno in mostra opere pittoriche, fotografiche, e digitali di artisti provenienti da quindici paesi diversi: Azerbaigian; Cina; Estonia; Francia; Georgia; Germania; Iran; Italia; Kazakistan; Lituania; Messico; Olanda; Polonia; Regno Unito; Stati Uniti.

Artexpo Spring Rome 2023 è in mostra dal 6 maggio 2023 al 24 maggio 2023 con orario espositivo dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19.



Artisti selezionati da Artists in the World Events

Paolo Avanzi ---->solo exhibition; Fabrizio Berti ---->solo exhibition; Pasquale Caraviello; Nello Caruso; Oksana Chakhaia; Immacolata Di Palma; Sofi Etsadashvili ---->solo exhibition; Michaela Fulea; Maria Gattu; Gabriella Giannini ---->solo exhibition; Svetlana Grecova; Mathieu Grenouilleau; Ayla Insanova; Paulina Knyziak-Niezgodzka; Donata Maria Rita Licciardello "LaDy" ---->solo exhibition; Galiya Makasheva ---->solo exhibition; Sevar Mammadova; Maria Caterina Mariano "Mari'"; Asmar Narimanbekov "AsmarArt"; Viive Noor; Aleksandra Ogórkiewicz; Piera Pazzaglia; Ilaria Pergolesi; Fabiola Porras "Fabyte"; Kazys Venclovas; Daina Venclovien?; Virginia Vetrano

Artisti selezionati da Mahomahi Gallery

Suzan Azari; Aida Nobakht Pour; Saghi; Mohammad Mahdi Seyed Rezaei; Mahura Shabani ---->solo exhibition; Mona Tirgar

Artisti selezionati da Art Oriental Ltd

Athena; Jiangjun Dai; Zhen Guo; Jue Hu; Aiyuan Liu; Weitao Liu; HongShun Wang; Wen Xie; Yang Xu; Muqing Yang; HongMan Zhang



Organizzazione evento Artists in the World Events https://www.artintheworld.net/

Artists in the World Events è una società di organizzazione eventi internazionali artistici di alto livello, focalizzata principalmente sulle Arti Visive. Opera in tutta Europa e lavora con gli artisti di qualsiasi nazionalità, offrendo loro servizi professionali dedicati per lo sviluppo delle carriere artistiche attraverso la partecipazione ad eventi artistici espositivi organizzati solo all'interno di gallerie leader del settore, location prestigiose nei centri storici delle principali città europee.

La Art Gallery Rome intende essere un punto di riferimento per la promozione e la diffusione dell'Arte Contemporanea sia di artisti italiani che di artisti stranieri, avvalendosi della professionalità ed esperienza di uno staff selezionato. Il nostro principale obiettivo è dare una sempre più ampia visibilità agli artisti, fornendo loro una importante vetrina in un luogo molto frequentato sia dai turisti che dai residenti, senza tralasciare una serie di servizi a corredo degli eventi espositivi che caratterizzano una organizzazione di alto livello.

Mahomahi Art Gallery

Mahomahi Art Gallery è una galleria d'arte prestigiosa di Tehran, con la direzione artistica di Zahra Kamali Aghdam,

contribuisce alla diffusione dell'arte contemporanea degli artisti iraniani non solo nel suo paese, ma anche all'estero, con piu' di 46 mostre internazionali, tra cui anche 6 mostre in Italia.

Da tempo collabora con Artists in the World Events per eventi artistici che hanno come scopo principale, la diffusione dell'arte in un contesto culturale internazionale di alto livello e la concreta realizzazione di un interscambio culturale, che coinvolge non solo gli artisti iraniani ed italiani, ma artisti da tutto il mondo.



Art Oriental Ltd

Art Oriental Ltd è una società che si occupa di fornire opere d'arte di alta qualità e servizi correlati per i nostri clienti. La nostra sede si trova nel Regno Unito e abbiamo una filiale in Cina.

Le nostre opere comprendono dipinti, sculture, installazioni, stampe, fotografie e varie collezioni provenienti da tutto il mondo. Collaboriamo con molti musei, gallerie, collezionisti privati, artisti e rappresentanti di artisti in patria e all'estero per fornire servizi professionali ai nostri clienti, tra cui acquisto, mostra, stima e valutazione di opere d'arte.

Il nostro team è composto da professionisti con un ricco background artistico ed esperienza di mercato.

Il nostro team di esperti ha una profonda conoscenza della valutazione dell'arte, della conoscenza del mercato globale e di una ricca esperienza nelle aste e nelle mostre.

Art Oriental Ltd gode di un'ottima reputazione nel settore. Ci impegniamo a promuovere l'arte e la cultura attraverso varie forme come mostre, libri e riviste d'arte e a partecipare alle principali fiere d'arte in patria e all'estero per promuovere gli scambi e lo sviluppo artistico globale.

Forniamo anche servizi di esposizione, asta e acquisto online per offrire un'esperienza artistica più conveniente per i nostri clienti.

I valori fondamentali di Art Oriental Ltd. sono integrità, professionalità, servizio e qualità. Mettiamo i nostri clienti al primo posto e aderiamo sempre a concetti di servizio di alta qualità e standard elevati, impegnandoci a diventare uno dei migliori fornitori di servizi artistici in Cina e nel mondo.