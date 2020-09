Artescienza 2020: Accelerazione-Decelerazione

Si apre l’8 settembre con l’installazione musicale Voci sottese al Casino Nobile di Villa Torlonia, la 28ª edizione del Festival ArteScienza, dal titolo “Accelerazione || Decelerazione”.



Concerti, performance, installazioni, proiezioni, convegni, incontri con gli artisti e masterclass fino al 4 ottobre a Roma,

alla ricerca di quanto più innovativo ci sia fra arte, musica, scienza, in un continuo gioco di trasformazione dello spazio urbano e dei luoghi d’arte che stimoli l’immaginazione del pubblico. Il 4 dicembre la festa per i 30 anni del CRM - Centro Ricerche Musicali.



Sarà “Accelerazione || Decelerazione” il titolo della nuova edizione, la n. 28, del Festival ArteScienza in programma a Roma in vari luoghi dall’8 settembre al 4 ottobre. Un titolo e un programma ideato ben prima dell’emergenza Covid e che alla luce degli eventi degli ultimi mesi acquista un significato ancora più attuale e stimolante. Ad organizzarlo il CRM - Centro Ricerche Musicali che nel 2020 raggiunge l’importante traguardo dei trent’anni di attività. Un’attività internazionale che da sempre si contraddistingue per l’approccio interdisciplinare, scientifico e allo stesso tempo divulgativo e partecipativo. I risultati confluiscono annualmente nel festival romano, che offre ciò che di più innovativo e originale avviene nell’incontro fra musica, arte, scienza.



Il festival è vincitore dell'Avviso Pubblico "Estate Romana 2020 - 2021 - 2022", fa parte di Romarama 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale, ed è realizzato in collaborazione con SIAE. Nasce dalla collaborazione con il Goethe-Institut e grazie al contributo di numerosi partner e sostenitori quali l’Ambasciata USA, Logos – Main Festival di Matera, Accademia tedesca di Villa Massimo, Istituto Svizzero, le Scuole Popolari di Musica di Donna Olimpia, Testaccio e Insieme per fare, l’Università di Roma “La Sapienza” e la Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola.



L’apertura dell’8 settembre sarà a Villa Torlonia (ore 17.00), dove la bellezza naturale e architettonica del posto sarà ancor più valorizzata dall’installazione musicale Voci sottese nel Salone del Casino Nobile. Il suono verrà diffuso da sei Planofoni®, superfici vibranti in legno armonico, situate nelle balconate del Salone. Progettati da Lupone nel 1998, i Planofoni® sono sistemi vibranti costituiti da pannelli di diverso materiale come rame, ferro, legno capaci di diffondere il suono con specifiche dipendenti dalla struttura della materia, dalle geometrie del disegno, dagli orientamenti e le curvature delle superfici, dai volumi plastici. Grazie alla duttilità dell'irradiazione sonora, la presenza del pubblico sarà fondamentale perché saranno i visitatori, con la loro gestualità e i loro movimenti a modulare la musica composta per l’occasione da Laura Bianchini. L’installazione sarà esposta fino al 4 ottobre.



“Il significato antitetico dei due termini ‘Accelerazione || Decelerazione’ che dà il titolo quest’anno al festival – spiegano Michelangelo Lupone e Laura Bianchini fondatori del CRM e coordinatori artistici del Festival - sono emergenti nell’acceso dibattito contemporaneo che dall’arte alla politica, dalla tecnica alle tecnologie, tocca la sfera individuale e sociale della nostra civiltà. La sensazione che il tempo sia divenuto una risorsa scarsa, che tutto ciò che ha una durata temporale duri troppo a lungo, che dobbiamo correre sempre più in fretta per non perdere l’occasione e che tale occasione, se còlta, ci porterà verso un futuro diverso e migliore, segna l’origine di ciò che percepiamo come esperienza temporale della modernità ma al tempo stesso ci fa sentire la discontinuità rispetto al passato.

‘Accelerazione/decelerazione’ corrono dunque in parallelo nelle riflessioni di sociologi, antropologi e filosofi, e le loro conseguenze insistono sia sui valori materiali ed etici della società, sia sugli indirizzi di sviluppo e di ricerca perseguiti dall’arte e dalla scienza, che spesso con determinante anticipo colgono esigenze, trasformazioni, valori del nostro presente e di immaginabili scenari futuri”.



Ancora una volta, dunque, il festival entrerà nello spazio urbano, nei luoghi d’arte per valorizzarli e ridefinirli trasformandoli in luoghi dell’immaginario, sottraendoli dal ruolo ‘ordinario’ dall’esperienza quotidiana. Grazie alla musica, alle sue forme d’arte innovative (con tecnologie originali appositamente realizzate dal CRM), all’azione partecipativa del pubblico, anche in un dialogo costante con gli artisti.



Oltre a Villa Torlonia, sarà soprattutto al Goethe-Institut Rom che il Festival terrà gran parte dei suoi appuntamenti, rinsaldando una preziosa e quasi trentennale collaborazione fra CRM e l’Istituto di cultura tedesco. Dal 15 al 25 settembre, nei giardini dell’Istituto tedesco e nella Sala Conferenze, in programma video musicali d’autore, concerti/installazioni con Olofoni (si tratta di proiettori sonori di elevata controllabilità brevettati dal CRM), improvvisi di poesia, danza, teatro e musica, proiezioni e performance, ogni giorno indagando uno strumento o coppia di strumenti diversi (viola, clarinetto, percussioni, flauto, sax, clarinetto e bajan…). E non mancheranno gli incontri con gli artisti, workshop e masterclass (in presenza e in streaming) riservato agli studenti di università, conservatori e scuole di musica. Ad arricchire ulteriormente l’edizione il 30 settembre la Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola ospiterà l’incontro con il filosofo, storico della metafisica Paul Gilbert “Ascolto e silenzio. Riflessioni sulla persona e sulla relazione”. L’incontro è presentato da Vincenzo D’Adamo, rettore di Sant’Ignazio con una introduzione di Michelangelo Lupone. Seguirà il concerto per organo e live electronics (Giulio Tosti organo, Pasquale Citera live electronics).



Tra gli artisti di questa edizione che si succederanno nelle serate al Goethe-Institut, ricordiamo i violisti Luca Sanzò e Carlotta Libonati (Viola in duo, 15 settembre) e il clarinettista Michele Marelli, quest’ultimo musicista prediletto di Stockhausen con cui ha lavorato, e di cui eseguirà alcuni brani, insieme a lavori di Boulez, Yann Robin e una prima assoluta di Walter Cianciusi (Ombre double, 19 settembre). E ancora Stefan Keller, compositore/interprete in residenza a Villa Massimo, con il Duo Essentia (clarinetto e bajan di Alice Cortegiani e Samuele Telari) in Suoni virtuosi (25 settembre), i compositori/interpreti Michele Rabbia e Ingar Zach (Private Jamsession. Gesto-Azione-Musica, 17 settembre), lo statunitense Alvin Curran con racconti e improvvisazioni (Private Jamsession, The Containment Etudes, 22 settembre), il SAXATILE modulable saxophone ensemble che eseguirà opere di Haas, Cage, Xenakis, Denoff, Essl (Extreme Four, 20 settembre) e la partecipazione degli allievi delle Scuole popolari di musica di Donna Olimpia, Testaccio e Insieme per fare, diretti da Leonardo Zaccone (Emphatic Scene, 24 settembre).



L’ultima giornata di ArteScienza si svolgerà il 4 dicembre nel rinnovato auditorium del Goethe-Institut. Assieme ai collaboratori e allo staff dell’Istituto culturale tedesco, al quale va il sincero ringraziamento del CRM per aver sostenuto molte edizioni del festival con spirito di collaborazione e partecipazione, si festeggerà il trentesimo anniversario della fondazione del CRM. Alle 10.30 l’incontro “Accelerazione e Rivoluzione: i tempi del mutamento”, che prende spunto dal titolo dell’edizione di quest’anno e coordinato dallo storico Luciano Zani, con la partecipazione di studiosi e docenti di università internazionali, fra cui Gunnar Hindrichs (Università di Basilea) e Maria Giovanna Musso (Università La Sapienza di Roma); introducono Michelangelo Lupone per il CRM e Adrian Braendli dell’Istituto Svizzero di Roma. La sera saranno ospiti due artisti d’eccezione: Theo Nabicht e Alexander Babel, entrambi tedeschi, in un concerto di composizione/improvvisazione.



Info: www.crm-music.it - www.artescienza.info

Prenotazioni: nel rispetto delle norme per la prevenzione anti Covid-19 è preferibile e consigliata la prenotazione dei biglietti in modalità digitale ovvero mediante le seguenti opzioni: CRM - tel 06 45563595 (orari lun – ven 9.30 > 18.00; sabato ore 9.30 > 17) o info@crm-music.it; www.artescienza.info



Biglietti

Esposizione “Voci Sottese” a Villa Torlonia

Direttamente alla biglietteria del Museo o www.museivillatorlonia.it-infobiglietti

L’installazione è gratuita, bisogna acquistare il biglietto di ingresso al Casino Nobile (intero € 7,50 - ridotto € 6,50 e 5,50)



Concerti, performance al Goethe-Institut

Intero euro 10 - ridotto > 65, giovani < 26, Disabili euro 7



Concerti/Installazione – Video musicali d’autore

Prezzo unico euro 5



Tutte le altre iniziative sono ad ingresso gratuito

Ingresso contingentato fino ad esaurimento posti



Vendite in loco

Gli eventi iniziano alle ore 20.00.

La biglietteria è aperta al pubblico dalle ore 19.00

L’ingresso in area spettacolo è consentito dalle ore 19.30. E’ vivamente consigliato arrivare in loco almeno 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo per poter espletare i vari adempimenti del protocollo sanitario post Covid19.