Artena Città Presepe 2023

Artena Città Presepe porta l'atmosfera del più magico Natale alle porte di Roma.

Fino al 6 gennaio 2024, ad Artena sono in calendario cantine aperte per degustare delizie culinarie locali, presepi artistici in mostra, mercatini e prodotti di enogastronomia locale. Le cantine e i mercatini di Artena Città Presepe sono aperti dall’8 dicembre al 6 gennaio ogni sabato e ogni domenica e nei giorni festivi. C’è poi la Posta di Babbo Natale, un angolo magico in Vicolo Cecalotti dove scrivere e spedire le letterine direttamente al Polo Nord.

Per immergersi nei vicoli festosi del borgo medievale di Artena, si può prendete al volo il Christmas Express, il tradizionale trenino natalizio. Si può fare un tuffo nelle tradizioni alla mostra “Cristi Infiorati” e alla mostra fotografica “E’sso, jalucco canta e s.croce mártella” nella Chiesa di Santo Stefano. E poi, c’è l’esposizione di Abiti Storici a cura dell’Ente Palio nel suggestivo Palazzo del Governatore, con abiti cuciti a mano utilizzati per il corteo storico che rievoca la visita di Papa Paolo V al feudo di Montefortino nel 1615.

Tra i tanti eventi, Artena Città Natale mette in calendario i canti di Natale e l’esposizione di presepi artigianali nel Concorso Presepistico 2023 – 24. L’associazione Artena Città Presepe in collaborazione con il Comitato Centro Storico organizza una mostra/concorso di presepi rivolta a chiunque voglia esporre la propria opera. La mostra/concorso è inserita nel percorso turistico “L’arte del Presepe nei Borghi” in collaborazione con le mostre che si svolgono ad Albano Laziale, Carpineto Romano, Cave, Palestrina e Valmontone.

Si entra nello spirito natalizio ad Artena, ma rigorosamente a piedi.

Di seguito la locandina con il programma completo:

Foto da Facebook @ArtenaCittàPresepe