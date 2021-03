Scoprire i quartieri di Roma passeggiando tra la loro storia: visite guidate di primavera

Nei giorni di primavera, in cui sarà di nuovo possibile muoversi, Artefacto propone quattro passeggiate romane, per conoscere meglio la città. Le visite infrasettimanali saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e distanziamento interpersonale.

Mercoledì sarà dedicato alla scoperta dei lotti della Garbatella tra barocchetto e razionalismo e giovedì sulla via Appia Antica, da Via di Cecilia Metella a via di Tor Carbone/via Erode Attico. Venerdì pomeriggio potrete scegliere fra due passeggiate in due quartieri del Novecento assai differenti tra loro: l'eclettico Coppedè e il "razionalista" EUR.

I gruppi sono a numero limitato pertanto si consiglia di non prenotare all'ultimo e si raccomanda di non disdire a ridosso della visita. Per rispettare le indicazioni previste dal nuovo DPCM e dall'Ordinanza della Regione Lazio si faranno gruppi di ridotte dimensioni con utilizzo dei radioauricolari per ascoltare la guida e mantenere la distanza minima di 1 metro.

Il programma delle visite di Artefacto

31 MARZO mercoledì ore 15.00

CICLO "PASSEGGIATE ROMANE": ALLA SCOPERTA DELLA GARBATELLA

Dove: Piazza Brin.

Contributo di partecipazione: € 10 a persona (€ 8,50 per minori di 26 anni – Gratis sotto i 12 anni).€ 8,50 per i possessori della tessera Bibliocard in corso di validità.

NB: E' previsto il noleggio di radioauricolari al costo di € 1,50 a persona.

Durata: 2 ore circa.

1 APRILE giovedì ore 15.00

PASSEGGIATA SULL'APPIA ANTICA DA VIA DI CECILIA METELLA A TOR CARBONE

Dove: Via di Cecilia Metella angolo via Appia Antica.

Contributo di partecipazione: € 10 a persona (€ 8,50 per minori di 26 anni – Gratis sotto i 12 anni).€ 8,50 per i possessori della tessera Bibliocard in corso di validità.

NB: E' previsto il noleggio di radioauricolari al costo di € 1,50 a persona.

Durata: 1 ora e 45 minuti circa.

2 APRILE venerdì ore 14.30

CICLO "PASSEGGIATE ROMANE": ALLA SCOPERTA DEL QUARTIERE COPPEDE'

Dove: Piazza Buenos Aires.

Contributo di partecipazione: € 10 a persona (€ 8,50 per minori di 26 anni – Gratis sotto i 12 anni).€ 8,50 per i possessori della tessera Bibliocard in corso di validità.

NB: E' previsto il noleggio di radioauricolari al costo di € 1,50 a persona.

Durata: 1 ora e 30 minuti circa.

2 APRILE venerdì ore 15.00

CICLO "PASSEGGIATE ROMANE": ALLA SCOPERTA DELL'EUR

Dove: Viale America - Fermata MetroB Palasport.

Contributo di partecipazione: € 10 a persona (€ 8,50 per minori di 26 anni – Gratis sotto i 12 anni).€ 8,50 per i possessori della tessera Bibliocard in corso di validità.

NB: E' previsto il noleggio di radioauricolari al costo di € 1,50 a persona.

Durata: 1 ora e 45 minuti circa.

Modalità di partecipazione

Per partecipare alle visite è necessario prenotarsi scrivendo una mail all'indirizzo info@artefactoroma.it e attendere la conferma via mail.

Ogni partecipante dovrà indicare: Nome, Cognome, Titolo dell'evento scelto e Cellulare (il numero di telefono è necessario a fini organizzativi per eventuali comunicazioni urgenti o cambi di programma). La disdetta va comunicata almeno 24h prima dell'evento. Si suggerisce di non presentarsi mai senza aver prenotato all'appuntamento (che potrebbe subire variazioni). La visita verrà effettuata con un minimo di 10 partecipanti. Le riduzioni non sono cumulabili.

Artefacto è un'associazione culturale. Per partecipare alle iniziative è necessario tesserarsi. La tessera è gratuita ed ha durata annuale. Per informazioni potete contattare dalle 10.00 alle 19.00 Giacomo (3339358386), Luca (339.2941867).

NB Per informazioni sul grado di accessibilità dei siti e dei percorsi vi invitiamo a contattare l'associazione.