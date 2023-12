L’associazione culturale Artivismo, il Gazafreestyle e il CSOA La Strada presentano Arte x Gaza, un’asta di opere d’arte a sostegno del crowdfunding SOS Gaza, per portare aiuti in Palestina.

Andranno all’asta circa 30 opere d’arte di artisti e artiste che hanno scelto di utilizzare l’arte come mezzo e strumento di partecipazione e sostegno alla causa palestinese.



In questi ultimi mesi circa 15 artisti e artiste hanno realizzato opere d’arte su tavole da skate di seconda mano (donate dal Gazafreestyle e dagli amici del ponteDIY, skatepark sotto il Ponte della Musica), la cui vendita era inizialmente destinata alla donazione per il progetto di skateboarding della carovana del GazaFreestyle, non più partita.



Per questo motivo, l’asta comprenderà anche le tavole da skateboard, oltre a diverse opere d’arte come grafiche, fotografie dalla Striscia, illustrazioni, disegni e dipinti - tutte testimonianze del significato che la Palestina assume per gli artist*.



A bandire l’asta ci sarà Francesca Fornario, giornalista per Il Manifesto, Il Fatto Quotidiano e Micromega, scrittrice e autrice satirica in radio e televisione.



L’asta si terrà presso il CSOA La Strada (via F. Passino 24, Garbatella, Roma) venerdì 22 dicembre 2023.

Le opere saranno in esposizione dalle ore 17.00, per poi esser bandite all’asta dalle ore 19.00.

L’iniziativa sarà accompagnata da selezioni musicali e apericena presso il bar del Centro Sociale.



Artisti coinvolti:



Acrylic Priestess, Yasmine Aljarba, Flavio Aragozzini, Empyro, Evasa, Vanessa Farano, Andrea Fasano, Andrea Gallo, Ill Purple, Infynite, Domenico Lettera, Alessandro Levati, MuMa [Martina Musio], N’easy, Daniele, Napolitano, Matteo Mat Nardone, Nemea in Furs, Piroide, Rustungberto, Sempre Lucida, Erica Silvestri, STR, Andrea Pianalto, Petra Valenti, Vauro, Vs Wood, Wea Shivashi, Wuarky, Zerocalcare.