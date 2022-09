"Arte Senza Confini", mostra di arte brasiliana a Roma

Prezzo non disponibile

Nell'anno in cui il Brasile celebra il centenario della Settimana dell'Arte Moderna, arriva a Roma una mostra dedicata all'arte brasiliana.

Un cast di artisti brasiliani sarà in mostra presso la Galleria La Pigna (in via della Pigna, 13a) dal 9 al 19 settembre. "Arte Senza Confini", o "Arte Senza Frontiere", è il titolo dell'esposizione.

Secondo i curatori, entrambi di nazionalità italo-brasiliana, l'opportunità di presentare opere di artisti che vivono in Brasile, a Roma, lega ulteriormente i due paesi. Nel seicentesco Palazzo Maffei Marescotti, tra il Pantheon e Largo Argentina, circondati da testimonianze artistiche mozzafiato, gli artisti che esporranno alla Galleria La Pigna si distinguono con diverse tecniche espressive. Sono: Amin, Ana Goulart, Cristiane Maschietto, Di Miranda, Duda Clementino, Edoardo Pacelli, Eliete Tordin, Eunice Khoury, Fabio Marinho, Flávia Pircher, Gisele Faganello, Herivelton Silva, JB Lazzarini, Josie Mengai, Karol Coelho, Lídia Madeira, Paula Macedo, Paula Pimenta, Rosa Dos Anjos, Stephen Linsteadt, Tânia Martins, Tiago Marques, Valéria Pinheiro e Vitória Bazaia. L'obiettivo è mostrare un po' della diversità dell'arte contemporanea attraverso dipinti, disegni, foto e sculture, di diverse tendenze e stili.