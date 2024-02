L’arte presa per la gola: dibattiti d’arte, cibo e letteratura al Mercato Centrale Roma

Un invito ad immergersi in una narrazione che attinge da novelle, romanzi, documenti d’archivio, opere d’arte, storie di chef e delle loro invenzioni, dal mondo antico alla contemporaneità. Il 28 febbraio al Mercato Centrale Roma goditi un evento dedicato al mondo dell’arte e della gastronomia.

"L'arte presa per la gola" al Mercato Centrale Roma

Mercoledì 28 febbraio alle ore 19.00 presso lo Spazio Fare, secondo piano del Mercato Centrale Roma (via Giovanni Giolitti, 36), si terrà un nuovo appuntamento con “L’arte presa per la gola”, rassegna di eventi in collaborazione con Fabiana Mendia, fondatrice di ARTEINDIRETTA. Durante gli appuntamenti verranno raccontate storie intorno un tema centrale della vita di tutti, da sempre: il cibo e la sua condivisione a tavola o altrove.

Ogni incontro è approfondito dall’analisi di opere d’arte (mosaici, affreschi, dipinti, sculture, incisioni) che illustrano il racconto attraverso una selezione iconografica legata alla tavola e agli alimenti. Accompagna il percorso una selezione di testi critici e letterari che lasciano spazio all’immaginazione, perché anche l’immaginario fa parte della realtà.

Tema e obiettivi

Il tema del prossimo appuntamento sarà: "DOPPIO GIOCO. Maccheroni e pomodori. Un abbinamento di successo: quadri in tavola".

L’evento vuole essere un racconto che partendo dal mondo greco e arabo arriva fino all’affermazione internazionale del mito dei maccheroni al pomodoro. Una narrazione che individua vari periodi storici e li esplora sotto l’aspetto, storico, gastronomico, iconografico e letterario, al fine di restituire la ricchezza e la varietà di influenze, culture e suggestioni che legano indissolubilmente i cibi al tessuto del territorio.

Aperitivo con menù degustazione

Ovviamente non potrà mancare lo spazio dedicato alla buona cucina. Durante l’evento verrà offerto un aperitivo con menù degustazione, in linea con il tema affrontato durante la serata, che prevede:

Rigatoni alla salsa di pomodoro preparati al momento;

Tagliere di salumi;

Pizza bianca e rossa;

Scarola ripassata;

Vino, Prosecco e acqua.

Informazioni utili

L’evento avrà un costo di 25 euro a persona compresivi di dibattito d’arte, aperitivo e menù degustazione, sarà possibile acquistare il biglietto direttamente su Zerofila oppure scrivere per info e prenotazione a info.roma@mercatocentrale.it.

Per ulteriori informazioni: L'arte presa per la gola | Mercato Centrale Roma.