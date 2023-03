Arte è natura, la mostra di Gregorio Codagnone

Up Urban Prospective Factory è lieta di presentare Arte è Natura, personale dell’artista Gregorio Codagnone a cura di Tommaso Curcio in collaborazione con Marta Di Meglio. L’opening si svolgerà presso lo spazio espositivo di via dei Salumi 53 a Trastevere, venerdì 17 marzo a partire dalle ore 18.30. Durante la serata è prevista la performance live dell’artista alle ore 18.30.



L’artista Gregorio Codagnone porta all’interno della sua personale romana opere ricche di cromatismi intrise di una forza vitale e di un messaggio a difesa della natura. La tutela delle nostre bellezze passa anche attraverso l’arte e il legame indissolubilmente tra i due concetti diviene protagonista nelle opere in mostra.



Le immagini che prendono forma sulle tele ricordano coralli, fiamme o elementi appartenenti al mondo della natura, esempi di bellezza ma al tempo stesso di fragilità, poiché destinati a mutare sotto l’azione dei cambiamenti climatici. In ogni opera il colore si fa portavoce di un sentimento dell’anima e si concretizza in forma astratta attraverso il gesto.



Gregorio Codagnone è autodidatta e combina colori, materiali e tecniche, traendo insegnamento e stimolo da tutto ciò che lo circonda. L’artista lascia che siano le forme e i colori a parlare per lui, forme nate dalla volontà di ricercare energie positive e vitali che si concretizzano attraverso un gesto artistico carico di emotività.



Lo spettatore è invitato così a proiettare sulle opere le sue immaginazioni, favorendo, con esse, la nascita di un dialogo che ha come protagonisti la Natura, l’Arte e la Vita.



Durante il periodo di esposizione sarà realizzato un laboratorio per bambini a cura del dipartimento didattico di Up, nel quale i partecipanti avranno modo di conoscere il lavoro dell’artista e sperimentare la tecnica da lui utilizzata.



Gallery



Gregorio Codagnone, nasce a Firenze il 19 Gennaio 1996, dove vive e frequenta la facoltà di Architettura. Da sempre appassionato di arte in tutte le sue forme, di architetture e della materia che compone le cose, dal 2016 inizia a dipingere e la sua curiosità lo spinge verso una costante ricerca che lo avvicina anche alla scultura. Le sue opere rappresentano la capacità di raggiungere e integrare sensazioni ed emozioni trasformandosi in una rappresentazione.