“Arte e collezionismo a Roma”, la grande mostra dell’antiquariato

Dal 28/09/2023 al 02/10/2023

La Capitale torna protagonista della sua storia millenaria all’insegna dell’arte. Dal 28 settembre al 2 ottobre, si svolgerà la mostra dell’antiquariato “Arte e Collezionismo a Roma” nella splendida cornice di Palazzo Brancaccio, con il patrocinio del Ministero della Cultura.

Dopo vent’anni, l’Associazione Antiquari d’Italia torna ad organizzare, rinnovandolo, uno degli appuntamenti più seguiti dal settore. L’obiettivo della kermesse è di restituire alla Capitale d’Italia uno spazio di elevato prestigio artistico e di costruire un appuntamento permanente, punto di riferimento assoluto per gli studiosi e i collezionisti, offrendo al Paese un’esposizione di livello paragonabile alle mostre di arte antica allestite nelle maggiori capitali europee. L’appeal della mostra è destinato a tramutarsi in un nuovo volano per il turismo culturale a Roma.

Le opere d’arte presentate dai 46 espositori si inseriranno in un percorso a “salotto culturale” allestito tra le mura del Palazzo costruito nel 1880 dall’architetto Gaetano Koch su commissione dei principi Brancaccio. Il programma della mostra prevede l’inaugurazione giovedì 28 settembre, seguita da una giornata riservata agli ospiti internazionali e a numerosi operatori del mondo della cultura e dell’imprenditoria. Sabato 30 settembre i portoni di Palazzo Brancaccio apriranno al grande pubblico. Ad arricchire il programma della manifestazione contribuiranno iniziative ed eventi collaterali, come seminari e workshop sui temi legati al mercato dell’arte e alle normative in materia, oltre ad approfondimenti sulla filiera delle professioni e dei mestieri.

Protagonisti della mostra saranno inoltre la formazione e il coinvolgimento di studenti ed esperti. Nel progetto sarà coinvolta la facoltà di Storia dell’Arte dell’Università La Sapienza di Roma, per consentire agli studenti di immergersi concretamente all’interno del mercato e fare esperienza nel processo organizzativo di una manifestazione artistica. Studenti e ricercatori affiancheranno gli storici dell’arte affermati a livello internazionale, chiamati a valutare lo stato delle opere esposte nel processo di vetting. Ricerca e formazione specialistica nel campo della storia dell'arte che godrà inoltre del prestigioso contributo della Fondazione Zeri, con la quale l’Associazione Antiquari d’Italia collabora da tempo, contribuendo a sostenere la pubblicazione di volumi curati da giovani studiosi.

Al fianco del Ministero della Cultura, la mostra “Arte e Collezionismo a Roma” è patrocinata da “ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo”, dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, e dalla Camera di Commercio di Roma.