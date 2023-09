Arte e Collezionismo a Roma, la mostra a Palazzo Brancaccio

Dallo stile elegante di Giovanni Boldini, tra gli interpreti più talentuosi della Belle Époque, alle inconfondibili opere di Giorgio Morandi e Giorgio De Chirico; dal futurista Giacomo Balla e da Camillo Innocenti, esponente della Secessione Romana, a pregevoli pittori del Cinquecento e del Seicento come Lorenzo Sabatini, Bartolomeo Passarotti, Giovanni Lanfranco e Simon Vouet, che contribuì all’introduzione del barocco italiano in Francia; ma anche Gio Ponti, autore di magnifici disegni, e due pittori di rilievo come Ippolito Caffi e Gaetano Gandolfi. Sono alcuni dei principali artisti presenti alla mostra dell’antiquariato “Arte e Collezionismo a Roma” che si terrà dal 28 settembre al 2 ottobre nella splendida cornice di Palazzo Brancaccio, con il patrocinio del Ministero della Cultura.

Le opere d’arte provengono da 46 prestigiose Gallerie d’Arte di tutta Italia - in testa Roma, poi Milano, Firenze, Bologna e Napoli, ma anche da Londra e New York. L’esposizione si inserisce in un percorso che ha l’obiettivo di restituire alla Capitale uno spazio di elevato rilievo artistico e di costruire un appuntamento permanente, punto di riferimento assoluto per gli studiosi e i collezionisti, offrendo al Paese un’esposizione di livello paragonabile alle mostre di arte antica allestite nelle maggiori capitali europee. Insieme alla pittura e alla scultura, saranno esposti capolavori di arti decorative, dando voce alla profonda e prestigiosa vocazione dell’ antiquariato italiano.

La mostra

I portoni di Palazzo Brancaccio apriranno al grande pubblico da sabato 30 settembre a lunedì 2 ottobre (tutti i giorni ore 11.00-20.30; lunedì 2 ottobre ore 11.00-19.00). Il prezzo del biglietto intero sarà di 15 euro, il ridotto a 10 - più diritti di prevendita per quelli venduti online - con la biglietteria che resterà aperta fino alle ore 20. Sono previste riduzioni per i bambini e i ragazzi tra i 6 e i 12 anni. L'ingresso sarà libero e gratuito per le persone con disabilità e un accompagnatore ciascuno, per i possessori di Vip Card, per i bambini da 0 a 5 anni e per i possessori di un biglietto della Fondazione Cerasi in corso di validità. Ingresso in forma gratuita anche per i docenti e gli studenti iscritti alle Accademie di Belle Arti o a corrispondenti Istituti dell'Unione Europea. Gratis l’accesso anche per i docenti e gli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica o perfezionamento post-universitario e dottorati di ricerca delle seguenti facoltà: Architettura, Conservazione dei Beni Culturali, Scienze della Formazione o Lettere e Filosofia con indirizzo archeologico o storico-artistico.

Al fianco del Ministero della Cultura, la mostra “Arte e Collezionismo a Roma” è patrocinata da “ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo”, dal Comune di Roma, e dalla Camera di Commercio di Roma. A sostegno dell’evento anche grandi aziende che interverranno come sponsor: Eni, Fondazione Lottomatica, Honda, Fideuram, Liberty Special Markets, Darte.

Ad arricchire il programma della manifestazione contribuiranno iniziative ed eventi collaterali, come seminari e workshop sui temi legati al mercato dell’arte e alle normative in materia, oltre ad approfondimenti sulla filiera delle professioni e dei mestieri. Protagonisti della mostra saranno inoltre la formazione e la partecipazione di studenti ed esperti. Nel progetto sarà coinvolta la facoltà di Storia dell’Arte dell’Università La Sapienza di Roma, per consentire agli studenti di fare esperienza di opere spesso inedite, rare o mai viste prima, e di prendere parte al processo organizzativo di una manifestazione artistica.

Lista Gallerie

800-900 Artstudio, Alessandra Di Castro, Alice Fine Art, Al Fine Art Antonacci Lapiccirella, Antichità Giglio, Art Studio, Bacarelli Antichità, Berardi Galleria d’Arte, Boncompagni Sturni, Bottegantica, Botticelli Antichità, Brun Fine Art, Burzio, Cantore Galleria Antiquaria, Carlo Orsi, Copetti Antiquari, Enrico Frascione, Enrico Ceci Antichità, Fondantico di Tiziana Sassoli,Galleria Carlo Virgilio, Galleria Gomiero, Galleria Marletta, Galleria Russo, Giacometti Old Masters Paintings, Gian Enzo Sperone, Giovanni Asioli Martini Antiquario, Matteo Lampertico Arte antica e moderna , Matteo Salamon, Maurizio Brandi Antiquario, Maurizio Nobile Fine Art, Mearini Fine Art, Mirco Cattai Fine Art & Antique Rugs , Moretti Fine Art, Paolo Antonacci Roma, Parronchi dipinti 800 900, Porcini Gallery, Raffaello Pernici, Renzo Moroni, Reve Art, Roberto Campobasso, Robilant + Voena, Sandro Morelli, Scultura Italiana di Dario Mottola, Secol Art Antichità di Davide Masoero, Tommaso Megna, Tornabuoni Arte, Valerio Turchi, Verdini.