Roma Capodarte 2022, eventi di arte e cultura il 1° gennaio

Il 1° gennaio la Capitale rinasce con Roma Capodarte 2022: a partire dalle ore 15, importanti personalità dell’arte, del cinema, della musica, della letteratura e del teatro incontreranno spettatori e visitatori in oltre 40 spazi distribuiti su tutto il territorio cittadino, tra cui biblioteche comunali, musei civici, teatri, cinema e altri luoghi della cultura straordinariamente aperti per l’occasione come l’area archeologica dei Fori imperiali, il Palazzo delle Esposizioni, il Macro e l’Auditorium Parco della Musica.

Moltissimi gli appuntamenti gratuiti!

Tra i protagonisti: Giovanni Allevi, Luca Barbareschi, Marco Bellocchio, Francesco Bruni, Andrea Carandini, Ascanio Celestini, Teresa Ciabatti, Stefano Di Battista, Paolo Di Paolo, Ilaria Gaspari, Raffaella Lebboroni, Loredana Lipperini, Giuliano Montaldo, Silvio Orlando, Daria Paoletta, Sandra Petrignani, Nicola Piovani, Christian Raimo, Lidia Ravera, Sergio Rubini, Vittorio Sgarbi, Paola Soriga, Claudio Strinati, Carola Susani, Mario Tozzi.

Programma

Ore 15.00 ‘Materia Nova’ incontro sulla mostra con Cesare Pietroiusti

Ore 16.00 ‘Pittori Ferraresi’ incontro con Vittorio Sgarbi

Ore 17.00 ‘Caravaggio controluce’ incontro con Alessandro Zuccari

Ore 18.00 ‘Roma e l’Europa’ incontro con Michele Ainis

Ore 16.00 Mercati di Traiano, incontro con Andrea Carandini

Ore 16.30 Fori Imperiali, incontro con Rita Paris

Ore 17.30 incontro con Claudio Strinati

Ore 18.30 ‘Roma città di libertà’, incontro con Marina Formica

Ore 16.00 intervento di Costantino D’Orazio.

Ore 17.00 incontro con Giuliano Volpe

Ore 17.00 incontro con Patrizia Gioia

Ore 18.30 incontro con Eugenio La Rocca

Ore 16.00 letture tratte dai testi di Moravia ‘L’uomo come fine e Diario Europeo’ con Carola Susani

Visite guidate

Ore 16.00 al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina

Ore 17.00 al Museo di Roma in Trastevere e al Museo Civico di Zoologia

Ore 17.30 al Museo di scultura antica Giovanni Barracco

Ore 18.00 al Museo Napoleonico

L’ingresso al Sistema Musei di Roma Capitale sarà completamente gratuito ad eccezione delle mostre ‘Klimt. L’italia e la secessione’ al Museo di Roma e ‘I Marmi Torlonia. Collezionare capolavori’ nello spazio espositivo di Villa Caffarelli ai Musei Capitolini

Biblioteche di Roma

Ore 17.30: ‘Pasolini fuori dal centro’ con Ascanio Celestini alla Biblioteca Pier Paolo Pasolini

‘I sentimenti. Tra letteratura e cinema’ conversazione con Paolo Di Paolo, seguita dalla proiezione del film A l’abordage di Guillaume Brac introdotta da Ginella Vocca alla Biblioteca Arcipelago Auditorium

Presentazione del libro ‘La foglia di fico. Storie di alberi, donne, uomini’ Antonio Pascale alla Biblioteca Villa Leopardi

‘Fosse Ardeatine. L’ordine è già stato eseguito’, incontro con l’autore Sandro Portelli, alla Biblioteca Flaminia

‘Rimuovere gli ostacoli. Una lezione sull'articolo più bello della Costituzione italiana’ con Christian Raimo e Roberta Calvano alla Biblioteca Ennio Flaiano.

Marino Sinibaldi incontra Paola Soriga, autrice di Maicolgecson, alla Biblioteca Renato Nicolini

‘Immaginario femminile. I tabù che restano da abbattere’ con Teresa Ciabatti e Ilaria Gaspari alla Biblioteca Villino Corsini

‘Leggere gli uomini’ con Sandra Petrignani e Francesca Gatto alla Biblioteca Marconi

‘Nome non ha. Una chiacchierata sulla letteratura fantastica’ incontro con l’autrice Loredana Lipperini alla Biblioteca Goffredo Mameli

Laboratorio ‘leggiamo la musica, per famiglie e bambini (6-10 anni), realizzato in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e tenuto dalle musiciste Ilona Balint (viola) e Francesco Di Donna (violoncello) presso Biblioteca Franco Basaglia

Laboratorio di scrittura rap ‘Potere alle parole. Open mic rap jam’ tenuto da Amir presso la Biblioteca Laurentina

Laboratorio di graphic novel ‘Siamo delle fantastiche storie a fumetti’ con l’illustratore e fumettista LRNZ, al Centro Culturale Aldo Fabrizi

Laboratorio di scrittura creativa ‘Saper scrivere’ con Lidia Ravera, presso la Casa delle Letterature.

Cinema

Ore 15.30 proiezione di ‘Tutto quello che vuoi’. A seguire incontro con il regista Francesco Bruni e i protagonisti Giuliano Montaldo e Raffaella Lebboroni, presso il Cinema Troisi

Ore 16.00 proiezione gratuita di ‘Marx può aspettare’ di Marco Bellocchio. A seguire il regista saluterà il pubblico in compagnia del direttore della Casa del Cinema Giorgio Gosetti e della presidente della Fondazione Cinema per Roma Laura Delli Colli, presso la Casa del Cinema

Ore 18.00 proiezioni di ‘Deathmate’ e ‘Matrix Resurrections’ di Lana Wachowski. Presenti in sala il giovane regista del corto vincitore Luca Di Paolo e l’attrice Blu Yoshimi presso il Nuovo Cinema Aquila

Teatri

Ore 17.00 spettacolo ‘Il fiore azzurro’, presentato dall’autrice/attrice Daria Paoletta presso la Sala Squarzina

Ore 19.00 Silvio Orlando, regista e protagonista de ‘La vita davanti a sé, intratterrà la platea con una sua riflessione sul tema “Arte e libertà. Roma riparte in sicurezza”.

Ore 17.00 Nicola Piovani incontrerà il pubblico all’interno del foyer. Ingresso gratuito

Ore 18.00 al termine del ‘Concierto de Ano Nuevo’, intervento con il pubblico in sala del cantante Joel Torres e dei musicisti Josè Ramon Caraballo Armas, Sebastian Marino e Alessandra Procacci.

Ore 17.00 appuntamento a ingresso gratuito con Marco Zurzolo e la sua band in compagnia di tanti altri artisti. Saranno presenti Luca Barbareschi e Sergio Rubini.

Altri spazi culturali

Dalle ore 16.00 alle ore 22.30 (ultimo ingresso alle ore 21.30), accesso gratuito al trittico di mostre ‘Tre stazioni per Arte-Scienza’

Ore 16.00 intervento di Fabrizio Rufo, docente di bioetica e curatore della mostra ‘La scienza di Roma’

Ore 18.30 intervento di Mario Tozzi, geologo e conduttore televisivo.

Ore 16.30 e ore 18.00 laboratori gratuiti per i più piccoli ‘Toccare la bellezza. Maria Montessori, Bruno Munari’

Ore 16.30 proiezione gratuita de ‘L’Infanzia di Ivan’ di Andreij Tarkovskij

Ore 19.00 proiezione gratuita di ‘Stalker’ di Andreij Tarkovskij

Dalle ore 16.00 alle ore 20.00, ingresso gratuito alla mostra ‘Dora Garcia. Conosco un labirinto che è una linea retta’

Dalle ore 16.00 alle ore 22.00 (ultimo ingresso alle 21.30) ingresso gratuito a tutte le mostre e progetti in corso: Retrofuturo, You can have my brain, Cut a Door in the Wolf, The Extra Geography, Autoritratto come Salvo, Win a new car, Chi ha paura di Patrizia Vicinelli, Fore-edge Painting.

Ore 16.00 'Meet the artist’, la proiezione di una serie di interviste agli artisti tra cui Franco Mazzucchelli, Nathalie Du Pasquier, Luca Vitone, Rä di Martino.

Ore 17.00 speciale visita guidata gratuita della serie MACRO in famiglia

Ore 18.00 Visita irregolare con l'ospite Carlo Antonelli in cui condividerà con il pubblico la sua personale lettura delle sezioni-rubriche del museo.

Ingresso gratuito alle mostre Adrian Tranquilli (Garage) e di Paolo Ketoff (Auditorium Arte)

Ore 17.30 conversazione tra Michele Dall’Ongaro compositore e Presidente - Sovrintendente dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e Michelangelo Lupone, compositore e cofondatore CRM Centro Ricerche Musicali.

Intervento del sassofonista Stefano Di Battista, dopo la sua esibizione in Sala Petrassi alle ore 18

Intervento di Giovanni Allevi in Sala Santa Cecilia al termine del proprio concerto delle 18.30 in Sala Santa Cecilia

Ore 21.00 concerto gratuito di Mutonia, Esseho e altri ospiti in Sala Teatro Studio, con l’intervento di Ernesto Assante.

Ore 17.00 presentazione a cura del Centro Astalli della mostra ‘Volti al futuro - Con i rifugiati per un nuovo noi’. Ad illustrare il proprio lavoro il fotografo Francesco Malavolta insieme ad un gruppo di rifugiati.

Domenica 2 gennaio dalle ore 10 alle ore 14 'Scoprì il Teatro! - Visite guidate al Teatro dell’Opera di Roma’, un percorso nei principali ambienti dello storico teatro accompagnato da aneddoti curiosi sulla storia e l’architettura dell’edificio.

Domenica 2 gennaio alle ore 16.00 Eleonora Abbagnato, direttrice del Corpo di Ballo, farà un saluto speciale al pubblico e al nuovo anno prima dell'inizio del balletto in due atti ‘Lo schiaccianoci’.

L'ingresso sarà consentito nel rispetto delle normative vigenti sulle misure di contrasto e contenimento del Covid-19.