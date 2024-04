Arte Capitale e moda nella Coffee House di Palazzo Colonna

Un week end dedicato all’arte e alla moda sarà quello di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 aprile 2024 a Palazzo Colonna. Per la speciale occasione la settecentesca e suggestiva Coffee House del Palazzo aprirà straordinariamente le porte al grande pubblico in occasione dell’esposizione di Arte Capitale intitolata "pARTEcipAZIONE" e alla moda di Morfosis, brand della talentuosa stilista Alessandra Cappiello che presenterà la sua nuova collezione Spring/Summer 2024 intitolata Im-Perfection (12). Creazioni ideate per una donna raffinata, non omologata, originale e orgogliosamente imperfetta, perciò unica nel calcare le strade urbane in qualsiasi ora del giorno e della notte. Capi glamour, portabili con moderna e giocosa facilità.

La mostra collettiva ed il trunk show si terranno presso le prestigiose sale, primo e secondo piano, della rinomata residenza capitolina. L’evento sarà aperto al pubblico ad ingresso gratuito dal 12 al 14 aprile dalle ore 11.00 alle 19,00 presso la Coffee House di Palazzo Colonna, Piazza Santi Apostoli 67, Roma.

"pARTEcipAZIONE”, a cura di Mario Tacinelli con la direzione artistica di Michele Crocitto, è una mostra collettiva che celebra l'interazione tra gli artisti e gli spettatori, trasformando il tradizionale rapporto spettatore-opera in un coinvolgente dialogo emozionale. Tra le opere in mostra ci sarà persino quella dedicata a Vittoria Colonna, figura significativa del Rinascimento italiano, di Vito Riccardi. L’originale istallazione pop art, realizzata su materiali plastici, intitolata “Fantastica Vittoria”, è una statua che raffigura una donna illuminata in plexiglas con impianto led. L’opera vuole essere un’ispirazione per tutte le donne che cercano l’emancipazione e la realizzazione attraverso la poesia e le arti, proprio come la leggendaria figura della poetessa e nobildonna italiana, musa di Michelangelo, che nel Cinquecento aveva soggiornato nel celebre palazzo romano.

"pARTEcipAZIONE” vedrà inoltre la presenza di Silvana Barbagallo, Massimo Bomba, Vanessa D’Antonio, Rossella Di Donato in arte Didò, Claudia Delfini, Silvia Di Pietro, Maria Elena Magnani, Nino Palmieri, Barbara Ponzi, Vito Riccardi, Lillo Sauto, Undici, Luisa Valeriani, Jean Louis Zanet e la collezione di Claudio Cremonesi. Arte Capitale con “pARTEcipAZIONE” vuole di nuovo evidenziare la centralità dell’azione artistica nella società contemporanea. Il vernissage avrà luogo venerdì 12 aprile alle ore 17.00, con un drink offerto dalla Carratelli Holding

Caratteristica distintiva di questa mostra è quella di dare l’opportunità al pubblico di votare l’opera d'arte preferita. Ogni visitatore avrà infatti la possibilità di esprimere la sua opinione su quale opera l’ha più colpito suscitando in lui una risposta emotiva. I voti del pubblico influenzeranno la selezione degli artisti per mostre future.