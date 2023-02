"Artaud_genica_correspondances” di Daniela Morina Pelaggi

La fondazione culturale "OPERA LUCIFERO" presso la storica Cappella Orsini a pochi passi da Campo de Fiori, ospita la compagnia teatrale franco-svizzera Daï Daï Produçao, per la prima volta a Roma, con la loro ultima creazione in lingua originale francese, diretta e interpretata da Daniela Morina Pelaggi, “ARTAUD_GENICA_CORRESPONDANCES”: Antonin Artaud, figura emblematica de l'avant-garde del XX secolo, scrittore, drammaturgo, regista, attore, poeta, disegnatore atipico, conobbe Génica Athanasiou nel 1921, quando entrambi erano attori nella compagnia del Théâtre de l'Atelier; diventerà il suo grande amore. Artaud era allora un giovane poeta che non aveva ancora pubblicato quasi nulla.

Fu durante la loro relazione che strinse legami con la Nouvelle Revue Française, i surrealisti, Abel Gance e Carl Dreyer, e ha visto iniziare gran parte della sua carriera di attore nel teatro e nel cinema. I suoi problemi psichiatrici e la tossicodipendenza stanno già invadendo la sua vita personale. Génica combatterà contro di loro una battaglia già persa in anticipo. Questa corrispondenza amorosa, a volte sublime, a volte struggente, a volte patetica, è la viva testimonianza di una passione, nonché la discesa agli inferi di una delle figure più complesse ed emblematiche del Novecento.

Dall'altro, costituisce una formidabile fotografia della precaria condizione dell'artista, ieri come oggi.