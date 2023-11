Art shopping for Christmas 2023: rassegna artistica internazionale

Art Shopping for Christmas 2023

Si inaugura sabato 2 dicembre 2023 alle ore 18 la grande rassegna artistica internazionale a Roma "Art Shopping for Christmas 2023", presso il nuovo spazio espositivo Impact Art in centro storico di Roma tra la Fontana di Trevi e la Basilica di Santa Maria Maggiore in Via Palermo 41 00184 Roma.

Saranno in mostra opere pittoriche, fotografiche, e digitali di artisti provenienti da Austria; Iran; Italia; Macedonia del Nord; Repubblica Ceca; Ungheria; USA.

Art Shopping for Christmas 2023 è in mostra dal 2 dicembre 2023 al 18 dicembre 2023 con orario espositivo dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19.



Artisti selezionati da Artists in the World Events

Gemma Amoroso; Nello Caruso ---->solo exhibition; Salvatore Di Palma; Gabriella Giannini; Erich Kummer; Larisa Nobilis "Lara"; Piera Pazzaglia; Ilaria Pergolesi; Carmela Sbrescia "Carmenpuntoarte"; Slavcho Spirovski; Gabriella Sterzi; Aranka Székely ---->solo exhibition; Virginia Vetrano.



Artisti selezionati da Mahomahi Gallery

Sozan Azari; Ali Banan; Farhad Fajad; Fatemeh Bina "Ava Bina"; Faezeh Sadat Fatemi; Mahdiyeh Ghofrani Niknam; Sima Hosseinvand; Safoura Khaleghi; Seyed Ramin Mobargha; Katayoun Namazi Pourtiseh; Leila Rafiee Dolatabadi; Sara Rastegar; Nilufar Rastgoftar; Arezoo Razi; Mahsa Rezaei; Parvin Saadati; Atefeh Sangsefidi; Arsalan Zargar.



Performance artistica di Arash Fanaian

"Distillation" riguarda il concetto di "come parlare dei segreti".

Come possiamo dire a qualcuno il nostro segreto e il nostro segreto rimanere comunque un "segreto"?!

Arash Fanaian

(nato nel 1982, Teheran, Iran) Laureato in Ingegneria Civile e PMBOK - è un artista concettuale, fin dal 2002 ha iniziato ad occuparsi di arte contemporanea attraverso le sue attività professionali nella musica, teatro e nelle arti figurative.

Successivamente si è ritrovato nell'Arte Povera e nel Minimalismo attraverso l'ideologia della “mimesi e retorica” e ha cercato di creare incroci tra concetti scientifici, concetti filosofici ed estetica artistica; passando dai concerti di musica classica e dalle rappresentazioni drammatiche alla progettazione di spettacoli moderni e postmoderni nelle arti di installazione. L'oggetto principale delle sue opere è la “ricostruzione del valore umano assoluto”.

Oggi le sue attività sono: performance art e installazioni, composizione e produzione di musica, scrittura di romanzi e teatro, insegnamento di base delle arti, scrittura e traduzione in letteratura, arte e critiche d'arte.



Organizzazione evento Artists in the World Events https://www.artintheworld.net/

Artists in the World Events è una società di organizzazione eventi internazionali artistici di alto livello, focalizzata principalmente sulle Arti Visive. Opera in tutta Europa e lavora con gli artisti di qualsiasi nazionalità, offrendo loro servizi professionali dedicati per lo sviluppo delle carriere artistiche attraverso la partecipazione ad eventi artistici espositivi organizzati solo all'interno di gallerie leader del settore, location prestigiose nei centri storici delle principali città europee.

La Art Gallery Rome intende essere un punto di riferimento per la promozione e la diffusione dell'Arte Contemporanea sia di artisti italiani che di artisti stranieri, avvalendosi della professionalità ed esperienza di uno staff selezionato. Il nostro principale obiettivo è dare una sempre più ampia visibilità agli artisti, fornendo loro una importante vetrina in un luogo molto frequentato sia dai turisti che dai residenti, senza tralasciare una serie di servizi a corredo degli eventi espositivi che caratterizzano una organizzazione di alto livello.

Art Gallery Rome https://www.artgalleryrome.it/



Mahomahi Art Gallery

Mahomahi Art Gallery è una galleria d'arte prestigiosa di Tehran, con la direzione artistica di Zahra Kamali Aghdam,

contribuisce alla diffusione dell'arte contemporanea degli artisti iraniani non solo nel suo paese, ma anche all'estero, con piu' di 46 mostre internazionali, tra cui anche 6 mostre in Italia.

Da tempo collabora con Artists in the World Events per eventi artistici che hanno come scopo principale, la diffusione dell'arte in un contesto culturale internazionale di alto livello e la concreta realizzazione di un interscambio culturale, che coinvolge non solo gli artisti iraniani ed italiani, ma artisti da tutto il mondo.