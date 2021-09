Arsoli, sagra della fagiolina arsolana

La SAGRA DELLA FAGIOLINA ARSOLANA alla 59ma edizione ripropone per domenica 19 settembre, in occasione della Festa del Raccolto, le semplici ricette contadine cucinate ancora secondo le antiche modalità e con prodotti locali: "ciciarchiole" (zuppa di Fagiolina con pasta di farina di grano duro tagliata a quadretti), "Fagiolina", "salsicce", "pane casareccio"e dell'ottimo vino cesanese. Tutto all'insegna della tradizione più genuina conservata gelosamente dalla Comunità arsolana. Nonostante le restrizioni per il contenimento della diffusione del Covid 19, la Sagra si svolgerà in Piazza Valeria con il pranzo dalle 12.30 dove, visitatori ed arsolani, potranno degustare comodamente seduti al tavolo un pasto a base delle specialità sopra descritte. I giovani volontari della Pro Loco penseranno a servire al tavolo. Nel primo pomeriggio, alle 15.30, per recuperare la mancanza di due anni, verranno distribuite le Pizzafritte dolci, accompagnati dalla musica di Rino Gaetano con il gruppo “CiMandaRino” che inizierà alle 16.30.



A fare da cornice tante iniziative di carattere culturale e ricreativo con l’apertura del mercatini dell’artigianato con opere d’ingegno e creatività in Piazza Amico d’Arsoli alle 10.30, con le viste guidate ai siti museali di “Arsoli Città Museo” e Chiese, con l’allestimento delle opere di Mauro Alfani, Mauro Paris e Pierluigi Pulcini in occasione di “Arsoli si mostra” presso la Scalinata di Via Salita al Campo. Alle 18 Aperitivo con pietanze a base di Fagiolina sempre a Piazza Valeria.



Le visite guidate come pure quella alla Mostre d'Arte, sono gratuite. I Musei e i luoghi delle manifestazioni sono accessibili ai portatori di handicap e alle persone anziane.



Verranno rispettate tutte le normative anti Covid.



COME raggiungere Arsoli:



Arsoli, a circa 50 km da Roma, si raggiunge con:

- Autostrada A24 Roma-L'Aquila, uscite Vicovaro-Mandela o Carsoli e proseguire per circa 10 Km sulla S.S. n. 5 Tiburtina fino al Km 60;

- F.S. Stazione di Arsoli, con partenze dalla Stazione Roma Tiburtina;

- Autolinee COTRAL, dal Capolinea M Ponte Mammolo linea Roma-Subiaco o linee dirette.





www.prolocodiarsoli.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...